Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince asayiş suçları ve narkotik suçları kapsamında 6 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslere yapılan baskında, makak cinsi maymun, bir miktar uyuşturucu, 17 sentetik ecza, 7 ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 9 namlu, 7 şarjör, 7 kılavuz aparat, 14 fişek, 11 kartuş ve 3 boş kovan ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Maymun, Termessos Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.
Maymun sahibine ayrıca 60 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.