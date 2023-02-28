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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 198 şüpheli yakalandı

AA

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 198 şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 198 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekiplerince, 20-27 Şubat'ta yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 198 kişi yakalandı.

Kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye de 20 bin 275 lira idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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