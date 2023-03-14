Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesi açıklarında, 17-18 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkeğin cesedi bulundu.

Konyaaltı Sahili'ne yüzmek için gelen bir gencin suda kaybolduğu ihbarı üzerine 3 gündür bölgede arama çalışması yapan deniz polisi ekibi, kıyıdan 200 metre açıkta bir erkek cesediyle karşılaştı.

Dalgıç polislerin denizden çıkardığı ve 17-18 yaşlarındaki bir gece ait olduğu değerlendirilen ceset, botla Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

Üzerinden kimlik çıkmadığı için kime ait olduğu tespit edilemeyen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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