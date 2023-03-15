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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası, Antalya'da başladı

AA

Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası, Antalya'da başladı

ANTALYA (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda mücadeleler başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonun 2023 yılı faaliyet programında yer alan turnuva, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

77 kulüpten 399 sporcunun mücadele ettiği turnuva, 19 Mart Pazar günü sona erecek.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine, turnuvanın 2023 yılının ilk açık hava organizasyonu olması ve Türkiye sıralamasına puan vermesi dolayısıyla önemli olduğunu kaydetti.

Ergin, 2024 Paris Olimpiyatları için kota yarışmalarının bu yıl yapılacağını, o nedenle önemli bir senede olduklarını ifade ederek, "Şampiyona öncesinde milli takım seçme yarışmasını gerçekleştirdik. Bu yarışma milli takım sporcularının ilk büyük sınavı olacak. Yarışmanın hemen ardından yine Antalya'da 8 ülkenin katılımıyla çok uluslu bir kamp gerçekleştireceğiz. Kampın sonunda da 12 ülkenin katılımıyla Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışmasını düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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