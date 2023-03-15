Antalya'da üniversite öğrencisini kaldığı yurtta öldüren aşçıya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da üniversite öğrencisini kaldığı yurtta öldüren aşçıya ağırlaştırılmış müebbet hapis

AA

Antalya'da üniversite öğrencisini kaldığı yurtta öldüren aşçıya ağırlaştırılmış müebbet hapis

ANTALYA (AA) - Antalya'da özel yurtta üniversite öğrencisi M.S.T'yi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti sanık İ.G'yi, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunda 7 Aralık 2021 tarihinde, aşçı olarak çalışan İ.G. (38), Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi M.S.T'yi (18), henüz bilinmeyen nedenle yurdun yemekhanesinde öldürmüş, emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

Şüpheli İ.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Olayla ilgili görülen duruşmalarda "gizlilik kararı ve yayın yasağı" kararı verilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversiteli Sami'nin başını satırla kesen sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Üniversiteli Sami'nin başını satırla kesen sanığa ...
Kepez Belediyesi "Sağlığı Geliştiren Belediye" belgesi aldı
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi "Sağlığı Geliştiren Belediye" ...
Yabancılara konut satışında Antalya ilk sırada
YEREL HABERLER Yabancılara konut satışında Antalya ilk sırada
Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı
Kumluca'da okullarda depremzedeler için kermes düzenlendi
YEREL HABERLER Kumluca'da okullarda depremzedeler için kermes ...
Hüseyin, tartıştığı kişi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Hüseyin, tartıştığı kişi tarafından av tüfeği ile ...
Teyzesi ve 3 yakınını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Teyzesi ve 3 yakınını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli ...
AK Parti MKYK Üyesi Yılman, Finike'de seçim çalışmasına katıldı
YEREL HABERLER AK Parti MKYK Üyesi Yılman, Finike'de seçim ...
Likya orkidesi ve Manavgat Şelalesi için 'kesin korunacak hassas alan' tescili
YEREL HABERLER Likya orkidesi ve Manavgat Şelalesi için 'kesin ...
"Okçu dede" lakaplı Cemil Yılmazlı, 2024 Paralimpik Oyunları’na katılmak istiyor
YEREL HABERLER "Okçu dede" lakaplı Cemil Yılmazlı, 2024 Paralimpik ...
Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası, Antalya'da başladı
YEREL HABERLER Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası, ...
Deprem bölgesinde 'toz' uyarısı
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde 'toz' uyarısı
DASK prim artışını yenilemeyen, teminatın yarısını alabilecek
YEREL HABERLER DASK prim artışını yenilemeyen, teminatın yarısını ...
Alanya'da bir kişi tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
YEREL HABERLER Alanya'da bir kişi tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle ...
Alanyaspor´da Fenerbahçe hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor´da Fenerbahçe hazırlıkları başladı
Alanyaspor'da, Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor'da, Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, depremzede Verde Arslan'ı hastanede ziyaret etti
YEREL HABERLER Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, depremzede Verde ...
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Antalyaspor'da teknik ekip ve futbolcularla toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Antalyaspor'da teknik ekip ve futbolcularla toplantı ...
Antalya'da "bıçak parası" aldığı iddia edilen doktor gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da "bıçak parası" aldığı iddia edilen doktor ...
Doğadan Sanat Atölyesi'nde kursiyerler doğal atıklardan heykel yapıyor
YEREL HABERLER Doğadan Sanat Atölyesi'nde kursiyerler doğal ...
200 bin lira 'bıçak parası' alan doktora suçüstü
YEREL HABERLER 200 bin lira 'bıçak parası' alan doktora suçüstü
Turizm sektörü bu sezondan umutlu
YEREL HABERLER Turizm sektörü bu sezondan umutlu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.