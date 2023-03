Bakan Kurum, Malatya'da Battalgazi Gelinciktepe Yeni Yerleşim Alanı'nda açıklama yaptı: (1)

MALATYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık." dedi.

Kurum, Malatya Valiliğinde düzenlenen Afet Koordinasyon Merkezi toplantısına katıldı. Toplantının ardından Battalgazi Gelinciktepe Yeni Yerleşim Alanı'nda incelemelerde bulunan Kurum, yaptığı basın açıklamasında, Malatya'da yaşanan deprem sonrası vatandaşlara konutları hızlı bir şekilde tamamlanacağı yönünde söz verdiklerini ve bu doğrultuda çalışmalara başladıklarını söyledi.

Vatandaşlardan müsterih olmalarını isteyen Kurum, ekiplerin tüm gücüyle sahada olduklarını, gerek selden kaynaklı hasar tespitlerinin gerek deprem afeti nedeniyle yapılması gerekenlerin el birliği içinde yürütüleceğini bildirdi.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm kurumlarla vatandaşların yanına koştuklarını anlatan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nerede afetzede vatandaşımız varsa devletimiz oradaydı ve o günden beri uyandığımız her sabah, her saat, her dakika üstüne koya koya vatandaşımıza daha iyisini, daha güzelini yapmak için mücadelemizi veriyoruz. Sözümüz söz, her zaman söylüyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 20 yılda ne söz verdiysek, o sözlerin hepsini tuttuk. Hamdolsun vatandaşlarımıza konutlarımızı bitirdik, teslim ettik, kentsel dönüşüm dedik, yapılması gerekenleri belediyelerimizle kararlı bir şekilde yürüttük. Burada da tüm milletimize Cumhurbaşkanı'mız bir söz vermiştir, bir yıl içinde başlayacağımız konutların büyük bir kısmını tamamlayacağız ve vatandaşlarımıza güvenli, sağlam konutlarına aynı Malatya'da, Elazığ'da, İzmir'de, Antalya'da, Muğla'da olduğu gibi yine bu deprem afetinde de 11 ilimizde bütün vatandaşlarımızı konutlarına yerleştireceğiz."

Kurum, Malatya'nın tarihini, turizmini, kültürünü, sanatını, şehrin içindeki değerlerini, camisini, hanlarını, hamamlarını, Kayısı Pazarı'nı, tarihi eserlerini koruyacak anlayışla hem yerinde hem de belirlenen rezerv alanlarda inşaat sürecini yürüteceklerini kaydetti.

- 32 bin konut için sözleşme imzalandı

Milletle omuz omuza zorlu imtihandan selametle çıkılacağını ifade eden Kurum, vatandaşların çadır kenten konteyner kentlere, geçici barınma yerlerine taşınma süreçlerinin devam ettiğini kaydetti.

Devletin şu anda 2,5 milyon vatandaşın sahada bilfiil barınma imkanını gerçekleştirdiğine işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan geçici barınma alanların inşasını gerçekleştirirken diğer tarafta da hasar tespit ekiplerimiz 11 ilimizde eş zamanlı hasar tespit süreçlerini yürütüyorlar. Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 5 milyon 337 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 847 bin bina bizzat yerine gidilip incelenmiş ve hasar tespitleri yapılmıştır. Bu hasar tespitler çerçevesinde içerisinde 876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Malatya'mızda 120 bin 462 bağımsız bölümden oluşan 38 bin binamız yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olarak tespit edilmiştir."

TOKİ'nin koordinasyonunda 11 ilde inşaat sürecini de yürüttüklerini vurgulayan Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğinin başlatıldığını hatırlattı. İnşaat çalışmaları hakkında bilgi veren Kurum, "21 Şubat inşaat sürecini başlattık ve bugüne kadar sözleşmelerimizi imzaladığımız Gaziantep'te 7 bin 747, Adıyaman'da 1400, Kilis'te 264, Hatay'da 296, Kahramanmaraş'ta 7 bin 628, Şanlıurfa'da 300, Malatya'da 5 bin 702, Elazığ'da 505, Adana'da 717, Osmaniye'de 50 olmak üzere toplamda 32 bin konutumuzun inşasına başlamış olduk."

İlk sözleşmeleri imzalanan illerde eş zamanlı inşa faaliyetleri yürütüldüğünü aktaran Kurum, "Önümüzdeki hafta itibarıyla sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konuttan 20 bininin temellerini Cumhurbaşkanı'mızın teşrifiyle 11 ilimizde eş zamanlı atacağız." dedi.

(Sürecek)

