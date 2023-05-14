LÖSEV Antalya Konyaaltı Ofisi açıldı

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ANTALYA (AA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Antalya Konyaaltı Ofisi hizmete sunuldu.

LÖSEV'den yapılan açıklamaya göre, açılışa, LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, lösemili çocuklar, yetişkin hastalar, aileler, bağışçılar, gönüllüler ve davetliler katıldı.

Şenlik havasında gerçekleşen açılışta, "Yaşama El Ver" farkındalık çalışması, koro sunumları, dans ve kostümlü animasyon gösterileri yapıldı, çuval ve halat çekme yarışları düzenlendi.

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ezer, açılışta yaptığı konuşmada, Antalya'da ikinci bir ofis açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

25 yıldır faaliyetlerini sürdüren LÖSEV'in her geçen gün geliştiğini belirten Ezer, "Kurulduğumuz yıllarda yüzde 20'lerdeki iyileşme oranlarını bugün LÖSANTE hastanemizde yüzde 94 başarıya ulaştırdık. Yolumuz henüz bitmedi, hedefimiz yüzde yüz başarıdır. Çok yakında kanser ve lösemi alanında yaptığımız çalışmaların sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Çok güzel gelişimler içerisindeyiz ve sizlere büyük müjdelerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

LÖSEV'in önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Belediye Başkanı Esen de LÖSEV'e destek çağrısında bulundu.

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