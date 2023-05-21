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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da turizm esnafıyla buluştu:

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da turizm esnafıyla buluştu:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyelilerin ülkesine güvenli bir şekilde dönmesi için çalışmalara hızlandırarak devam ettireceklerini söyledi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Antalya'dan AK Parti milletvekili seçilen Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kemer ilçesinde turizm esnafıyla buluşarak, istek ve sorunlarını dinledi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, esnafla buluşmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, Cumhur İttifakı'nın parlamentoda Antalya'dan milletvekili sayısını artırdıkları için herkese teşekkür etti.

Milletin iradesini ortaya koyarak, TBMM çoğunluğunda Cumhur İttifakı'na destek verdiğini anlatan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı da 0,5 puandan az bir puanla ikinci tura kaldı. Milletimizin kararına, iradesine büyük saygımız var, milletimiz ne derse o. Bu millet dışarıdan dizayn edilmez, egemenliğine düşkündür. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' demiştir Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Türk milleti olarak egemenliğimize düşkünüz. Türk milleti derken Türkiye'deki tüm vatandaşlarımız. Geçmişte Çanakkale'de nasıl omuz omuza mücadele verdiysek, egemenliğimiz konusunda da her zaman biriz, beraberiz. Bu ülke bizim, Kemer bizim. Antalya hepimizin, Türkiye hepimizin."

Çavuşoğlu, 14 Mayıs'taki seçimlerde milletin aynı zamanda istikrara ve güvene oy verdiğini vurgulayarak, 21 yılda çok fazla yatırım yaptıkları için bunların sadece özetini anlattıklarını ifade etti.

Vizyon projeler ortaya koyduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı Türkiye yüzyılı olacak dedik. Biz denge politikası, barış dedik, bölgemizin istikrarı, ülkemizin daha da büyümesi dedik. Bazıları da 'Yıkacağız, yakacağız, kıracağız, dökeceğiz, hesap soracağız. Kriz çıkaracağız, kendi aramızda anlaşamazsak kriz çıkar' diyerek adeta kaosu vadettiler. Biz daha fazla turist gelsin dedik." diye konuştu.

- "Güvenliğimiz, istikrarımız, ekonomik büyümemiz önemli"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un başarılı çalışmalara imza attığını aktaran Çavuşoğlu, Ersoy'un tüm çalışmalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü destek verdiğini, getirdiği tüm önerileri kabinenin desteklediğini bildirdi.

Krizlerin üstesinden böyle gelmeyi başardıklarının altını çizen Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz turizmle ilgili gelecek hedefler koyuyoruz. Bazıları çıkıyor, 'Biz Rusya'ya yaptırım uygulayacağız. Biz denge politikasını bozacağız, taraf tutacağız' gibi Türkiye'nin çok saygın bir konumunu yok sayıyorlar, heba etmek istiyorlar. Milletimiz bu tür politikalara prim vermeyeceğini bir kere daha göstermiştir. Güvenliğimiz, istikrarımız, ekonomik büyümemiz önemli. Bunda turizmin, turizm sektörünün çok önemli payı vardır. Dolayısıyla 28 Mayıs'ta inşallah Cumhurbaşkanı'mız çok daha güçlü oyla seçilerek, Türkiye'de istikrar devam edecek. Büyümeye devam edeceğiz, hedeflerimize ulaşacağız."

- "Her türlü krizden güçlenerek çıktık"

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da büyük yatırımlar yaptıklarını, yeni yapılacak yatırımların da olduğunu hatırlatarak, Kemer için arıtma tesisinin önemine işaret etti, Antalya'nın mavi bayraklı plaj sayısıyla dünyada birinci şehir olduğunu söyledi.

Enerji, fahiş kira fiyatları gibi sorunları bildiklerini ve bunları çözeceklerini ifade eden Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Suriye'ye, Suriyelilerin dönmesi için çalışmaları biliyorsunuz, 550 binini döndürdük ama daha fazla döndürmek için Suriye yönetimiyle 4'lü formatta angajmana girdik. Güvenli bir şekilde dönmesi için bu çalışmaları hızlandırarak devam ettireceğiz. Biz 21 yılda Türkiye'nin çok büyük sorunlarını çözdük. Son 5 yılda kriz üzerine kriz yaşandı. Her türlü krizden güçlenerek çıktık. Sorun olur ama çare vardır, yeter ki sen sorunu çözme noktasında irade ortaya koy. Bu irade Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da ve Cumhur İttifakı'nda vardır. Artık Türkiye'nin şahlanışını başlatalım."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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