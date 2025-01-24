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        Antalya'da "En Süslü Deve" yarışması yapıldı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde geleneksel folklorik deve güreşi gösterileri kapsamında, "En Süslü Deve" yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 20:25 Güncelleme: 24.01.2025 - 20:25
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        Antalya'da "En Süslü Deve" yarışması yapıldı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde geleneksel folklorik deve güreşi gösterileri kapsamında, "En Süslü Deve" yarışması düzenlendi.

        Bu yıl Kumluca Eğitim Vakfı (KUMEV) yararına yapılacak folklorik deve güreşi gösterileri öncesinde yapılan yarışma, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

        Yarışmada, sahipleri tarafından rengarenk süslenen 17 deve jüri önüne çıktı.

        Yapılan değerlendirmeler sonucu Kumluca'dan Bayram Özer'in "Çılgın Boran" isimli devesi "en süslü deve" seçildi.

        Bodrum'dan Mustafa Oduncuoğlu'nun "Koca Bodrumlu" devesi ikinci, Kumluca'dan Kemal Özer'in "Osmanağa" isimli devesi ise üçüncü oldu.

        Dereceye giren deve sahiplerine Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu tarafından kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

        Belediye Başkanı Avcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, folklorik amaçlı deve güreşlerinin Kumluca ve yöresinde vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildiğini ve yörüklüğün bir simgesi olarak yaşatılmaya çalışıldığını söyledi.

        Folklorik deve güreşlerinin bir kültür olduğunu belirten Avcıoğlu, "Bugün burada bir araya gelerek geçmişimizden gelen bu güzel geleneği yaşatıyoruz. Develerimiz, sadece yarışmanın değil, kültürel zenginliğimizin de simgeleridir. Ayrıca bu etkinlik, KUMEV yararına düzenleniyor ve çocuklarımızın geleceğine katkı sağlıyor. Deve sahiplerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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