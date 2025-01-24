Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Paquita" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" eserlerini sahneleyecek Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sezonunun ilk bale prömiyerinde "Paquita" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" temsillerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Anadolu Ajansı Giriş: 24.01.2025 - 16:53 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:04 facebook

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