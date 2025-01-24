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        Alanya'da motokuryelerin ekipmanlarını çalan 2 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde motokuryelerin motosikletlerinden ekipmanlarını çalan ve kendilerinin de motokurye oldukları belirtilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 16:41 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:05
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        Alanya'da motokuryelerin ekipmanlarını çalan 2 zanlı tutuklandı
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        Antalya’nın Alanya ilçesinde motokuryelerin motosikletlerinden ekipmanlarını çalan ve kendilerinin de motokurye oldukları belirtilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kentin çeşitli bölgelerinde aynı gece 5 motokuryenin kask, çanta ve yeleklerinin çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

        Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler hırsızlık şüphelilerinin S.D. (20) ve C.H.B. (19) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonucu şüpheliler çaldıkları ekipmanlarla Manavgat’ta yakalandı.

        İlçeye getirilen zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklanan 2 zanlının da motokurye olarak çalıştıkları öğrenildi.

        Bu arada hırsızlık bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki motosikletli şüphelinin park halinde bulunan motosikletlerden kask, çanta ve yelekleri alarak uzaklaştıkları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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