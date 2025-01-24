Alanya'da motokuryelerin ekipmanlarını çalan 2 zanlı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde motokuryelerin motosikletlerinden ekipmanlarını çalan ve kendilerinin de motokurye oldukları belirtilen 2 şüpheli tutuklandı.
Antalya’nın Alanya ilçesinde motokuryelerin motosikletlerinden ekipmanlarını çalan ve kendilerinin de motokurye oldukları belirtilen 2 şüpheli tutuklandı.
Kentin çeşitli bölgelerinde aynı gece 5 motokuryenin kask, çanta ve yeleklerinin çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler hırsızlık şüphelilerinin S.D. (20) ve C.H.B. (19) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonucu şüpheliler çaldıkları ekipmanlarla Manavgat’ta yakalandı.
İlçeye getirilen zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklanan 2 zanlının da motokurye olarak çalıştıkları öğrenildi.
Bu arada hırsızlık bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki motosikletli şüphelinin park halinde bulunan motosikletlerden kask, çanta ve yelekleri alarak uzaklaştıkları yer alıyor.
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