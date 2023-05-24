Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü evinde Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

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