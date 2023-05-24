Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kepez'de vatandaşlara hitap etti:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kepez'de vatandaşlara hitap etti:

AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kılıçdaroğlu, PKK'nın uzantısı YPG'ye ne diyor? 'Ben terör örgütü olarak görmüyorum.' Şimdi tokadı yiyince her konuda şaşırmaya başladı. 14 Mayıs'ta tokadı yedin. Şimdi tekrar soruyoruz Kılıçdaroğlu. Çık söyle. YPG, PYD terör örgütü müdür, değil midir?" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kepez'de vatandaşlara hitap etti:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kılıçdaroğlu, PKK'nın uzantısı YPG'ye ne diyor? 'Ben terör örgütü olarak görmüyorum.' Şimdi tokadı yiyince her konuda şaşırmaya başladı. 14 Mayıs'ta tokadı yedin. Şimdi tekrar soruyoruz Kılıçdaroğlu. Çık söyle. YPG, PYD terör örgütü müdür, değil midir?" dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak bölgesinde vatandaşlara hitap etti. Kepez'e yapılan yatırımları anlatan Çavuşoğlu, sağlıktan altyapıya, bilim merkezlerinden TOKİ konutlarına kadar Kepez'in her alanda hizmet aldığını söyledi.

Türkiye'nin bugün dev bir çınarın dalları gibi geniş coğrafyaya yayılan küresel bir aktör olduğunu belirten Çavuşoğlu, ülkenin, savaşların, çatışmaların yaşandığı bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini dile getirdi.

Artık Türkiye'nin rüzgarda savrulmadığını, akıntıda kaybolmadığını ve dünyadaki bozuk düzenin de bir parçası olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek, yeni bir düzen kurulması için çalışıyoruz. Çünkü bu düzen yetersiz, bu düzen dünyanın umutlarına, dertlerine çare değil, sorunları çözemiyor, krizleri aşamıyor, insanlığın beklentilerini karşılayamıyor. Biz de kabuğumuza çekilmiyoruz. Özgüvenle ne diyoruz? 'Yeniden Asya.' Ecdadımızın geldiği, köklerimizin olduğu Asya'ya dönüyoruz. 4 yılda ticaretimiz yüzde 40 arttı. Ne diyoruz? Afrika. Ne diyoruz? Latin Amerika. Dünyanın her yerinde şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Çıkarlarımızı güdüyoruz. Teröre dünyayı dar eden de Türkiye, savaşlarda, çatışmalarda barış için arabuluculuk yapan da Türkiye. Büyük Türk dünyasını, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleştiren de Türkiye. Soydaşına dünyanın her neresinde olursa olsun sahip çıkan da Türkiye."

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Azerbaycan'ı yok sayacak yeni projeler içinde olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Türkiye için daima önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin dünyada huzurun, barışın olması için arabuluculuk örneği sergilediğini aktaran Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının bir araya gelerek Suriye'deki sorunun aşılması, Suriyelilerin güvenli bölgelere geri dönmeleri için mücadele ettiklerini hatırlattı.

- "Suriyelileri güvenli şekilde göndereceğiz"

Suriye'deki terörün temizlenmesi ve Türkiye'deki Suriyelilerin de güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bugün bir temel atıldı. Körfez ülkelerinin de desteğiyle bir milyon ilave Suriyelinin güvenli bölgelere dönmesi için orada gerekli ev dahil altyapıyı oluşturuyoruz. Yine Moskova'da bir taraftan PKK, YPG'ye karşı mücadele, bir taraftan Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma, diğer taraftan da Türkiye'deki Suriyelileri rejimin de kontrol ettiği yerlere güvenli bir şekilde döndürmeyi konuştuk. Dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir komisyon kurma kararı aldık. İçinde diğer kurumlarımız da olacak ve burada bir yol haritası üzerinde çalışacağız. Bu yol haritası içinde Suriyelilerin nasıl Suriye'ye döndürüleceği de var. Biz tüm bu detayları düşünüyoruz. Yani dönüş böyle olur. Bazıları gibi bağırarak, çağırarak, ırkçılık yaparak, 'insanlık dışı muamele yapacağım' diyerek olmaz arkadaşlar. O zaman bizim ırkçılardan farkımız ne? Evet gönderelim ama insan gibi insani bir şekilde gönderelim değil mi? Türk'e yakışır bir şekilde gönderelim değil mi?"

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kimseye boyun eğmeden, yaptırımlara katılmadan ülkenin çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini bildirdi.

Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yaptırım uygulayacağı yönündeki sözlerinden sonra turizmde yavaşlama olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Antalya'nın hem tarım hem turizm kenti olduğunu ve bu açıklamanın hem turizmcileri hem de üreticileri olumsuz etkilediğini söyledi.

- "Ülkemizin dizayn edilmesine izin vermeyelim"

Türkiye'nin bugün kimseye yaranmaya ihtiyacı olmadığını aktaran Çavuşoğlu, "Kimsenin de boyunduruğunun altına girmeyelim. Siyasetimizin de ülkemizin de kimse tarafından dizayn edilmesine izin vermeyelim. Politikalarımızı onlara onaylatmayalım. Onların büyükelçileri, metinlerin üzerinden geçmesin. Tamamen girmişler birilerinin güdümüne, her şeyi onlara yaptırıyorlar." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bugün Türkiye'ye düşman kim varsa Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini dile getirdi. PKK'nın, FETÖ'nun, DHKPC'nin, tüm terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu için oy istediğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, PKK'nın uzantısı YPG'ye ne diyor? 'Ben terör örgütü olarak görmüyorum.' Şimdi tokadı yiyince her konuda şaşırmaya başladı. 14 Mayıs'ta tokadı yedin. Şimdi tekrar soruyoruz Kılıçdaroğlu. Çık söyle. YPG, PYD terör örgütü müdür, değil midir? Söyle. Suriye'den çekilecek misin, çekilmeyecek misin? Önce 'çekileceğiz' diyordun. Samimi olmazsan, her gün fırıl fırıl dönersen ne İsa'ya ne Musa'ya yaranırsın. Pusulası şaşırdı gerçekten. Seçim öncesi de aynı şeyi söyleyeceksin, seçim sonrası da aynı şeyi söyleyeceksin. Tıpkı dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan gibi. Açık olacaksın, açık sözlü olacaksın, mert olacaksın, delikanlı olacaksın, delikanlı. İşte biz ne yaptık? Terörle mücadele ettik. Onların inlerine girdik. Ülkemizde terörü bitirme noktasına geldik. Ne yapıyoruz? Irak'ta ve Suriye'de PKK'yla mücadele ediyoruz, dünyanın her yerinde FETÖ'yle mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Çünkü terör olursa üretim olmaz. PKK olursa üretim olmaz. PKK, terör olursa ihracat olmaz. PKK, terör, FETÖ olursa turizm olmaz, turist olmaz. PKK, terör olursa istikrar olmaz. Biz teröristin kökünü kazıyacağız, bitireceğiz. Hem Antalya'mızda huzur devam edecek, hem de ülkemiz güvenle yoluna devam edecek. Dünya dalgalı bir deniz gibi. Dalgalı denize ne gerek? Tecrübeli kaptan gerek. Tecrübeli kaptan, yani reis, Recep Tayyip Erdoğan gerek. İşte istikrar ve güçlü liderlik, güçlü bir Türkiye için güçlü bir Türk dünyası için bu çok önemlidir."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu, YPG/PYD terör örgütü mü değil mi?
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu, YPG/PYD terör örgütü mü ...
Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 2 katına çıkarılıyor
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 2 katına ...
Antalya'da seralardaki "Kaliforniya" cinsi biberin hasadı tamamlandı
YEREL HABERLER Antalya'da seralardaki "Kaliforniya" cinsi biberin ...
Sanığa 636 yıl hapis istenen cinsel istismar davasında 5 kamu görevlisine de ceza talebi
YEREL HABERLER Sanığa 636 yıl hapis istenen cinsel istismar ...
Antalya'da hayvanat bahçesinde aslanın saldırısıyla yaralanan çocuk ameliyat edildi
YEREL HABERLER Antalya'da hayvanat bahçesinde aslanın saldırısıyla ...
Arkadaşını öldürmekten yargılanan sanığa indirimsiz müebbet
YEREL HABERLER Arkadaşını öldürmekten yargılanan sanığa indirimsiz ...
Antalya'da borç aldığı arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis
YEREL HABERLER Antalya'da borç aldığı arkadaşını öldürdüğü iddia ...
Antalya'da 450 dönümlük "millet ormanı" kurulacak
YEREL HABERLER Antalya'da 450 dönümlük "millet ormanı" kurulacak
Antalya Ticaret Borsası Meclisinde seçim sonrası beklentiler değerlendirildi
YEREL HABERLER Antalya Ticaret Borsası Meclisinde seçim sonrası ...
CHP´li Özel´den partililere: Sandığa gitmeyenleri bulmak, ikna etmek göreviniz
YEREL HABERLER CHP´li Özel´den partililere: Sandığa gitmeyenleri ...
Kemer'de kaçak sigara ve tütün operasyonu
YEREL HABERLER Kemer'de kaçak sigara ve tütün operasyonu
Tahir Rzayev: Azerbaycan'ın milli değerlerine zıt bir projeydi
YEREL HABERLER Tahir Rzayev: Azerbaycan'ın milli değerlerine zıt bir ...
Doç. Dr. Kara'dan kızamıkta vaka artışına karşı aşı uyarısı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Kara'dan kızamıkta vaka artışına karşı aşı ...
Yol kontrolünde durdurulan motosiklette tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Yol kontrolünde durdurulan motosiklette tarihi eser ...
Antalya'da kaçak içki operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak içki operasyonunda yakalanan 3 zanlı ...
Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan ...
Azerbaycan milletvekilleri, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti
YEREL HABERLER Azerbaycan milletvekilleri, AK Parti Antalya İl ...
Selfie için kafese giren aileye saldıran aslan, çocuğun saçlı derisini kopardı
YEREL HABERLER Selfie için kafese giren aileye saldıran aslan, ...
Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı finalde
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı finalde
661. Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yenilenmesi talebi
YEREL HABERLER 661. Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ...
Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı finalde
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı finalde
Termessos Antik Kenti tarih ve doğa tutkunlarının uğrak noktası oldu
YEREL HABERLER Termessos Antik Kenti tarih ve doğa tutkunlarının ...
Antalya'da otomobilin refüje çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobilin refüje çarpması sonucu biri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.