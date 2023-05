Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kepez'de vatandaşlara hitap etti:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kılıçdaroğlu, PKK'nın uzantısı YPG'ye ne diyor? 'Ben terör örgütü olarak görmüyorum.' Şimdi tokadı yiyince her konuda şaşırmaya başladı. 14 Mayıs'ta tokadı yedin. Şimdi tekrar soruyoruz Kılıçdaroğlu. Çık söyle. YPG, PYD terör örgütü müdür, değil midir?" dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak bölgesinde vatandaşlara hitap etti. Kepez'e yapılan yatırımları anlatan Çavuşoğlu, sağlıktan altyapıya, bilim merkezlerinden TOKİ konutlarına kadar Kepez'in her alanda hizmet aldığını söyledi.

Türkiye'nin bugün dev bir çınarın dalları gibi geniş coğrafyaya yayılan küresel bir aktör olduğunu belirten Çavuşoğlu, ülkenin, savaşların, çatışmaların yaşandığı bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini dile getirdi.

Artık Türkiye'nin rüzgarda savrulmadığını, akıntıda kaybolmadığını ve dünyadaki bozuk düzenin de bir parçası olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek, yeni bir düzen kurulması için çalışıyoruz. Çünkü bu düzen yetersiz, bu düzen dünyanın umutlarına, dertlerine çare değil, sorunları çözemiyor, krizleri aşamıyor, insanlığın beklentilerini karşılayamıyor. Biz de kabuğumuza çekilmiyoruz. Özgüvenle ne diyoruz? 'Yeniden Asya.' Ecdadımızın geldiği, köklerimizin olduğu Asya'ya dönüyoruz. 4 yılda ticaretimiz yüzde 40 arttı. Ne diyoruz? Afrika. Ne diyoruz? Latin Amerika. Dünyanın her yerinde şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Çıkarlarımızı güdüyoruz. Teröre dünyayı dar eden de Türkiye, savaşlarda, çatışmalarda barış için arabuluculuk yapan da Türkiye. Büyük Türk dünyasını, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleştiren de Türkiye. Soydaşına dünyanın her neresinde olursa olsun sahip çıkan da Türkiye."

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Azerbaycan'ı yok sayacak yeni projeler içinde olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Türkiye için daima önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin dünyada huzurun, barışın olması için arabuluculuk örneği sergilediğini aktaran Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının bir araya gelerek Suriye'deki sorunun aşılması, Suriyelilerin güvenli bölgelere geri dönmeleri için mücadele ettiklerini hatırlattı.

- "Suriyelileri güvenli şekilde göndereceğiz"

Suriye'deki terörün temizlenmesi ve Türkiye'deki Suriyelilerin de güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bugün bir temel atıldı. Körfez ülkelerinin de desteğiyle bir milyon ilave Suriyelinin güvenli bölgelere dönmesi için orada gerekli ev dahil altyapıyı oluşturuyoruz. Yine Moskova'da bir taraftan PKK, YPG'ye karşı mücadele, bir taraftan Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma, diğer taraftan da Türkiye'deki Suriyelileri rejimin de kontrol ettiği yerlere güvenli bir şekilde döndürmeyi konuştuk. Dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir komisyon kurma kararı aldık. İçinde diğer kurumlarımız da olacak ve burada bir yol haritası üzerinde çalışacağız. Bu yol haritası içinde Suriyelilerin nasıl Suriye'ye döndürüleceği de var. Biz tüm bu detayları düşünüyoruz. Yani dönüş böyle olur. Bazıları gibi bağırarak, çağırarak, ırkçılık yaparak, 'insanlık dışı muamele yapacağım' diyerek olmaz arkadaşlar. O zaman bizim ırkçılardan farkımız ne? Evet gönderelim ama insan gibi insani bir şekilde gönderelim değil mi? Türk'e yakışır bir şekilde gönderelim değil mi?"

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kimseye boyun eğmeden, yaptırımlara katılmadan ülkenin çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini bildirdi.

Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yaptırım uygulayacağı yönündeki sözlerinden sonra turizmde yavaşlama olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Antalya'nın hem tarım hem turizm kenti olduğunu ve bu açıklamanın hem turizmcileri hem de üreticileri olumsuz etkilediğini söyledi.

- "Ülkemizin dizayn edilmesine izin vermeyelim"

Türkiye'nin bugün kimseye yaranmaya ihtiyacı olmadığını aktaran Çavuşoğlu, "Kimsenin de boyunduruğunun altına girmeyelim. Siyasetimizin de ülkemizin de kimse tarafından dizayn edilmesine izin vermeyelim. Politikalarımızı onlara onaylatmayalım. Onların büyükelçileri, metinlerin üzerinden geçmesin. Tamamen girmişler birilerinin güdümüne, her şeyi onlara yaptırıyorlar." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bugün Türkiye'ye düşman kim varsa Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini dile getirdi. PKK'nın, FETÖ'nun, DHKPC'nin, tüm terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu için oy istediğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, PKK'nın uzantısı YPG'ye ne diyor? 'Ben terör örgütü olarak görmüyorum.' Şimdi tokadı yiyince her konuda şaşırmaya başladı. 14 Mayıs'ta tokadı yedin. Şimdi tekrar soruyoruz Kılıçdaroğlu. Çık söyle. YPG, PYD terör örgütü müdür, değil midir? Söyle. Suriye'den çekilecek misin, çekilmeyecek misin? Önce 'çekileceğiz' diyordun. Samimi olmazsan, her gün fırıl fırıl dönersen ne İsa'ya ne Musa'ya yaranırsın. Pusulası şaşırdı gerçekten. Seçim öncesi de aynı şeyi söyleyeceksin, seçim sonrası da aynı şeyi söyleyeceksin. Tıpkı dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan gibi. Açık olacaksın, açık sözlü olacaksın, mert olacaksın, delikanlı olacaksın, delikanlı. İşte biz ne yaptık? Terörle mücadele ettik. Onların inlerine girdik. Ülkemizde terörü bitirme noktasına geldik. Ne yapıyoruz? Irak'ta ve Suriye'de PKK'yla mücadele ediyoruz, dünyanın her yerinde FETÖ'yle mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Çünkü terör olursa üretim olmaz. PKK olursa üretim olmaz. PKK, terör olursa ihracat olmaz. PKK, terör, FETÖ olursa turizm olmaz, turist olmaz. PKK, terör olursa istikrar olmaz. Biz teröristin kökünü kazıyacağız, bitireceğiz. Hem Antalya'mızda huzur devam edecek, hem de ülkemiz güvenle yoluna devam edecek. Dünya dalgalı bir deniz gibi. Dalgalı denize ne gerek? Tecrübeli kaptan gerek. Tecrübeli kaptan, yani reis, Recep Tayyip Erdoğan gerek. İşte istikrar ve güçlü liderlik, güçlü bir Türkiye için güçlü bir Türk dünyası için bu çok önemlidir."





