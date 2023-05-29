Antalya'da üreticilere kaolin kili dağıtıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, tarım mahsullerinin ömrünün uzaması ve daha iyi verim alınabilmesi için çiftçilere kaolin kili dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aksu ilçesine bağlı Alaylı Mahallesi'nde avokado, zeytin ve ceviz üretimi ile geçimini sağlayan 32 çiftçiye yaklaşık 2 ton kaolin doğal tarımsal amaçlı kaplama kili dağıtımı gerçekleştirildi.

Potansiyel hastalıklara, zararlılara karşı etkili ve ekonomik mücadele kapsamında gerçekleşen kaolin kili desteğiyle çiftçilerin bir sonraki üretim sezonunu daha verimli geçmesi planlanıyor.

Avokado tarımı ile uğraşan üreticilerden Mustafa Top, "Geçtiğimiz yıllarda bu kili kullandım ve faydasını görmüştüm. Büyükşehir Belediyemizin böyle bir hizmetinin olduğunu duydum. Sağ olsunlar, irtibata geçmemizin ardından hızlı bir şekilde bize dağıtımını gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

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