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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 23:13
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat: Corendon Airlines Park Antalya

        Hakemler: Ali Şansalan, Osman Gökhan Bilir, Deniz Cafer Özaral

        Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Fredy (Dk. 75 Erdal Rakip), Kaluzinski, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 64 Holtmann), Larsson (Dk. 63 Van de Streek), Bytyqi (Dk. 75 Milosevic), Assombalonga

        TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 71 Paz), Michalak (Dk. 90+3 Kahraman Demirtaş), Yunus Mallı (Dk. 59 Cicaldau), Moreno (Dk. 71 Muric), Cikalleshi

        Goller: Dk. 60 Cikalleshi (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 87 Güray Vural (Bitexen Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 54 Kaluzinski, Dk. 74 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor), Dk. 86 Ahmet Oğuz, Dk. 90+4 Paz (TÜMOSAN Konyaspor)

        ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Bitexen Antalyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 1-1 berabere kaldı.

        50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Moreno'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

        57. dakikada Bytyqi'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışında hareketlenerek topa yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

        60. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cicaldau, rakip savunma oyuncusundan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Cikalleshi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

        87. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Holtmann'ın sağ kanattan ortasına hareketlenen Güray Vural'ın kale önünde bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

        Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

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