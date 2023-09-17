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        Basketbol: 16. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 16:12 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:12
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        Basketbol: 16. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası
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        Salon:NirvanaCosmos Sports Center

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Çisil Güngör

        Anadolu Efes: Larkin 10, Thompson 9, Ercan Osmani 2, Erkan Yılmaz 14, Zizic 14, Bryant 14, Emre Melih Tunca 2, Salih Altuntaş 2, Erten Gazi, Pleiss 8, Willis 8

        Pınar Karşıyaka: Jaylon Marcus Brown 12, Furkan Haltalı 5, Kelan Martin 4, Vittorio Brown 18, Kenan Sipahi 7, Vernon Carey 12, McCollum 13, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı, Mükremin Deniz Kılıçlı, Hilliard 6

        1. Periyot: 24-16

        Devre: 52-29

        3. Periyot: 75-46

        ANTALYA

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