Basketbol: 16. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası
Salon:NirvanaCosmos Sports Center
Hakemler: Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Çisil Güngör
Anadolu Efes: Larkin 10, Thompson 9, Ercan Osmani 2, Erkan Yılmaz 14, Zizic 14, Bryant 14, Emre Melih Tunca 2, Salih Altuntaş 2, Erten Gazi, Pleiss 8, Willis 8
Pınar Karşıyaka: Jaylon Marcus Brown 12, Furkan Haltalı 5, Kelan Martin 4, Vittorio Brown 18, Kenan Sipahi 7, Vernon Carey 12, McCollum 13, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı, Mükremin Deniz Kılıçlı, Hilliard 6
1. Periyot: 24-16
Devre: 52-29
3. Periyot: 75-46
ANTALYA