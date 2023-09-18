Yönetmen Reha Erdem'in ilk ve son filmleri, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilecek Reha Erdem'in yazıp yönettiği "Neandria" adlı yeni filmi, Türkiye prömiyerini 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapacak.

Reha Erdem'in yazıp yönettiği "Neandria" adlı yeni filmi, Türkiye prömiyerini 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, 7-14 Ekim'de düzenlenecek festivalde gösterilecek Erdem'in son filmi "Neandria", bir antik kentin yakınlarındaki yoksul bir köyde annesiyle yaşayan ve atletizm yarışlarına hazırlanan "Suna" adlı genç kadını odağına alıyor.

Çekimleri Çanakkale'nin Kayacık köyünde ve Neandria antik kentinde gerçekleştirilen filmde Deniz İlhan, Ahmet Rıfat Şungar, Bülent Emin Yarar, İnci Nur Daşdemir, Nihal Yalçın, ​​​​​​​Izzy, Nur Fettahoğlu, Serkan Keskin, Gizem Katmer, Ayşegül Kopartan ve Tanıl Bora rol alıyor.

Reha Erdem'in 1988 yapımı ilk filmi "A Ay" da Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün restore edilmiş kopyasıyla 35 yıl sonra ilk kez gösterilecek.

Erdem, ayrıca festivalde "A Ay"dan "Neandria"ya uzanan 35 yıllık film yapım sürecini söyleşide sinemaseverlere aktaracak.