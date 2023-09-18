Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Yönetmen Reha Erdem'in ilk ve son filmleri, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilecek

        Reha Erdem'in yazıp yönettiği "Neandria" adlı yeni filmi, Türkiye prömiyerini 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 19:12 Güncelleme: 18.09.2023 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yönetmen Reha Erdem'in ilk ve son filmleri, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Reha Erdem'in yazıp yönettiği "Neandria" adlı yeni filmi, Türkiye prömiyerini 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapacak.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, 7-14 Ekim'de düzenlenecek festivalde gösterilecek Erdem'in son filmi "Neandria", bir antik kentin yakınlarındaki yoksul bir köyde annesiyle yaşayan ve atletizm yarışlarına hazırlanan "Suna" adlı genç kadını odağına alıyor.

        Çekimleri Çanakkale'nin Kayacık köyünde ve Neandria antik kentinde gerçekleştirilen filmde Deniz İlhan, Ahmet Rıfat Şungar, Bülent Emin Yarar, İnci Nur Daşdemir, Nihal Yalçın, ​​​​​​​Izzy, Nur Fettahoğlu, Serkan Keskin, Gizem Katmer, Ayşegül Kopartan ve Tanıl Bora rol alıyor.

        Reha Erdem'in 1988 yapımı ilk filmi "A Ay" da Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün restore edilmiş kopyasıyla 35 yıl sonra ilk kez gösterilecek.

        Erdem, ayrıca festivalde "A Ay"dan "Neandria"ya uzanan 35 yıllık film yapım sürecini söyleşide sinemaseverlere aktaracak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TFF'den Kuntz açıklaması!
        TFF'den Kuntz açıklaması!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Sürpriz haber
        Sürpriz haber
        Fransa'da gündem Boey!
        Fransa'da gündem Boey!
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kardeşi öldürmüştü! Ağabey katili konuştu!
        Kardeşi öldürmüştü! Ağabey katili konuştu!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Öldürülen ikinci kişinin ismi belirlendi! Fransa’daki hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı!
        Öldürülen ikinci kişinin ismi belirlendi! Fransa’daki hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı!
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi

        Benzer Haberler

        Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
        Alanya'da safari aracında tehlikeli seyahat cep telefonu kamerasına yansıdı
        Alanya'da safari aracında tehlikeli seyahat cep telefonu kamerasına yansıdı
        Antalya'da kaybolan 73 yaşındaki kadın bulundu
        Antalya'da kaybolan 73 yaşındaki kadın bulundu
        Mustafa'nın uçurumdaki araçta boğazı kesilmiş olarak ölü bulunmasına 1 tutu...
        Mustafa'nın uçurumdaki araçta boğazı kesilmiş olarak ölü bulunmasına 1 tutu...
        Antalya'da 49 yıllık ayakkabı tamircisi "Yılın Ahisi" seçildi
        Antalya'da 49 yıllık ayakkabı tamircisi "Yılın Ahisi" seçildi
        Alanya'da bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
        Alanya'da bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı