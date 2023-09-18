BRAF'ın Antalya'da düzenlenen 10. yıllık toplantısı gala yemeğiyle başladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) Antalya'da düzenlenen Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Platformu'nun (BRAF) 10. yıllık toplantısı kapsamında gala düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde düzenlenen programda, medyanın artık sadece bir haber kaynağı değil, toplumsal etki ve dönüşüm aracı haline geldiğini söyledi.

Bu dönüşümün yeni zorluklar ve sorumlulukları beraberinde getirdiğine dikkati çeken Yazgı, bu süreçte dezenformasyonun medya dünyasının ve toplumun karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri haline geldiğini anlattı.

BRAF'ın toplantısının bu alanda önemli olduğuna değinen Yazgı, şunları kaydetti:

"Dezenformasyonun etkisi sadece haberleri ve bilgiyi tüketenler üzerinde değil, aynı zamanda toplumun genel sağlığı, demokratik süreçler ve kültürel değerler üzerinde de büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle dezenformasyonla mücadele ve dijital medya okuryazarlığının güçlendirilmesi hepimizin sorumluluğu haline geldi. Bu çalıştayda dezenformasyonun önlenmesi konusunda yapılabilecek çalışmalar, medya kuruluşları ve düzenleyici otoriteler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve daha güvenilir bir medya ortamının nasıl oluşturulabileceği konusunda önemli değerlendirmeler yapılacak."

Yazgı, dijital çağın getirdiği zorluklarla başa çıkmak için düzenleyici otoritenin ve medya okuryazarlığı eğitiminin nasıl daha etkili bir şekilde kullanılabileceğinin çalıştayda ele alınacağını vurguladı.

- "Çalıştayda önemli çözüm önerileri sunulacağına inanıyorum"

Antalya Valisi Hulusi Şahin de karşılıklı tecrübe paylaşımının önemli olduğunu ifade ederek, dijital okuryazarlığın, dezenformasyonun herkesi zorladığı bir dönemden geçildiğini dile getirdi.

Çalıştayda ele alınacak konuların önemine işaret eden Şahin, "Çalıştayda önemli sonuçlar elde edileceğine, bizim de istifade edeceğimiz sonuçlar ve çözüm önerileri sunulacağına inanıyorum." diye konuştu.

BRAF Genel Sekreteri Deniz Güçer de programa katılım sağlayanlara teşekkür ederek, çalıştayda önemli konuların ele alınacağını ifade etti.

Gala yemeğine, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı ve Büyükelçi Merve Safa Kavakçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu'nun yanı sıra Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan temsilciler katıldı.