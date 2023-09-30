MHP Antalya Milletvekili Başkan'dan Altın Portakal Film Festivali'nin iptaline tepki

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin şehrin en önemli kültürel öğelerinden biri ve marka değerinin uluslararası statüde olduğunu belirtti.

Festivalin 60'ıncı yılında iptal edilmesinin utanç verici olduğunu vurgulayan Başkan, "Yıllardır tüm festival yönetmeliklerinde yer alan ve gayet açık ifadelerle belirlenmiş 'Terör propagandası içeren, suçlu ve suçluyu öven, politik yapımların yer alamayacağı' hükümlerini hiçe sayan Kanun Hükmü isimli belgeselin festival seçkisine kabul edilmesi bile başlı başına bir skandaldır. Bu belgeselin yönetmeninin 'KHK bir soykırımdır, devlet soykırım yapıyor' diyebilecek kadar gözü dönmüş bir devlet düşmanı olduğu tüm sinema sektörü tarafından çok iyi bilinmektedir." ifadelerini kullandı.

Başkan, filmin festival dışına alınmasının ardından yeniden seçkiye kabul edilmesinin ise yöneticilerin kriz yönetimindeki yetersizliğini ortaya koyduğunu aktardı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in festivalin iptaline yönelik açıklamasındaki ifadelerini de eleştiren Başkan, şunları kaydetti:

"Peşinden kendi atadığı yöneticilerden gol yiyen ve onları suçlayarak festivali iptal etme şuursuzluğuna düşen bir belediye başkanı faciası yaşadık. Şehrimiz için böylesine önemli bir festivalin terör örgütlerinin ve bir grup marjinal güruhun baskılarına kurban edilmesi kabul edilemezdir. Antalya tarihinin en büyük fiyaskolarına imza atan Muhittin Böcek'i istifaya davet ediyorum. Ya onurluca istifa edip artık Antalya'ya zarar vermeyi bırakın ya da 6 ay sonra Antalyalılar size gereğini en demokratik şekilde yerine getirecektir."