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        Antalya Devlet Opera ve Balesi, 11 etkinlikle perdelerini açacak

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2 opera, 4 bale, 1 çocuk oyunu ve 4 konser olmak üzere 11 etkinlikle izleyici karşısına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:54 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:02
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi, 11 etkinlikle perdelerini açacak
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2 opera, 4 bale, 1 çocuk oyunu ve 4 konser olmak üzere 11 etkinlikle izleyici karşısına çıkacak.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 7 Ekim Cumartesi saat 20.00'de "Gala Konseri" düzenlenecek.

        Antalya DOB orkestrasını İtalyan şef Lorenzo Castriota'nın yöneteceği gecede, solistler soprano Sema Çavuşoğlu ve Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Koray Damcıoğlu ve Devrim Demirel, bariton Serhat Konukman ve Umut Tarık Akça, bas Şafak Güç ve Engin Suna dünyaca ünlü opera bestecilerinin eserlerini seslendirecek.

        Mayısta prömiyeri gerçekleştirilen ve sanatseverlerin beğenisini kazanan "Carmen" balesi, 12, 14 ve 17 Ekim'de saat 20.00'de sahnelenecek.

        Müzik düzenlemesini Hakan Kalkan'ın yaptığı, Georges Bizet'in müziği ve Konstantin Uralsky'nin koreografisi ile kazananın ve kaybedenin olmadığı dramatik bir aşk hikayesini anlatan eserde, orkestrayı şef Hakan Kalkan yönetecek.

        Fransız yazar Alexandre Dumas (Oğul) tarafından 1848'de henüz 24 yaşında yazdığı aynı adı taşıyan ilk romanından baleye uyarlanan "Kamelyalı Kadın" 26 Ekim'de baleseverlerle buluşacak.

        Koreografisi Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait balenin müzikleri, Giuseppe Verdi'nin bilinen eserlerinin yanı sıra Türkiye'de daha önce hiç icra edilmemiş eserlerinden de seçilerek Tolga Taviş tarafından düzenlendi.

        Donizetti'nin en sık icra edilen eserlerinden biri olan "Aşk İksiri" operasını, 21 ve 31 Ekim Cumartesi saat 20.00'de sanatseverlerle buluşturulacak. Haldun Özörten'in sahneye koyduğu eserde, orkestrayı şef Lorenzo Castriota yönetirken, koro şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı.

        Eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Nursun Ünlü ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

        - "Şekeronya" çocuklar için sahnelecek

        Zeynep Ergüven'in yazdığı ve müzikleri Murat Cem Orhan'a ait olan ve Fatih Şanal tarafından sahneye konulan "Şekeronya" çocuk oyunu 19 Ekim Perşembe saat 11.00'de sahnelenecek.

        Antalya DOB, 10 ve 24 Ekim'de Antalya Müzesinde saat 15.00'te gelenekselleşmiş müze konserlerine devam edecek. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla 28 Ekim Cumartesi saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde "Cumhuriyet Bayramı Konseri" gerçekleştirilecek.

        Biletler Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebilecek.

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