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        Antalya'da restoranda bir kişiyi silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

        Antalya'nın Kepez ilçesinde restoranda bir kişiyi başından silahla vurarak öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:57 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:57
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        Antalya'da restoranda bir kişiyi silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde restoranda bir kişiyi başından silahla vurarak öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Nihat Günözü (54) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Maktul Abdullah Ertuğrul'un (47) eşi ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Duruşmada söz verilen sanık Günözü, olay günü maktul Abdullah Ertuğrul ile kıraathanede tartıştıklarını ve ardından restorana gittiğini söyledi.

        Daha sonra maktulün sesini duyduğunu belirten sanık, "Dükkanın içine girmek istediğim sırada arkamdan sandalye ile vurdu. Düştüm ve korkutmak amacıyla silah çektim. Böyle bir musibetin içine nasıl girdim bilmiyorum. Kaçma fırsatım olsaydı kaçardım. Özgürlüğün kıymetini bilen birisiyim." dedi.

        Duruşmada tanık olarak dinlenen M.Ç, kıraathanede garson olarak çalıştığını, sanık ile maktulün olay günü bir masada kağıt oyunu oynadıklarını anlattı.

        Maktulün sanığa "Benim paramı ver" dediğini, sanığın da "Yok" diye yanıt verdiğini aktaran M.Ç, şöyle devam etti:

        "Tartışma sırasında sanık, maktulü yanda bulunan kendisine ait restorana çağırdı. Bu sırada Nihat Günözü'nün maktule küfür ettiğini duydum. Nihat Günözü'nün restoranına gitmesiyle maktul de arkasından gitti. Yaklaşık 10 dakika sonra silah sesi duydum. Bunun üzerine restorana gittim. Sanığın elinde silahı gördüm. Sanık, maktul için 'Kendini vurdu' dedi. Sonra silahı saklamış. Elinde silah olmadan iş yerinden dışarı çıktı. Polis geldikten sonra kaçmaya çalıştı."

        Tanık, mahkeme başkanının sorusu üzerine maktulün sanıktan istediği paranın kumarda kazanılan para olduğu iddiasında bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanık Nihat Günözü'ne "kasten öldürme" suçundan müebbet ve ruhsatsız silah kullanmaktan 1 yıl hapis cezası verdi. Sanığın cezalarında indirim uygulanmadı.

        - Olay

        Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Caddesi'ndeki iş yerinde 3 Nisan'da Nihat Günözü ile Abdullah Ertuğrul arasında iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesi üzerine Günözü tabancayla Ertuğrul'un başına tek el ateş etmişti. Hastaneye kaldırılan Ertuğrul hayatını kaybetmiş, Günözü tutuklanmıştı.

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