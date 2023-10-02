Hayvanat bahçesi 4 Ekim'de ücretsiz ziyaret edilebilecek Antalya 'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Doğal Yaşam Parkı ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Antalya 'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Doğal Yaşam Parkı ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğal Yaşam Parkı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında tüm ziyaretçilere kapısını açacak.

127 türde 1400'ün üzerindeki hayvana ev sahipliği yapılan parkta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlenecek.

Ziyaretçiler, doğal yaşam parkını gezerek merak ettikleri hayvanları yakından görme fırsatı bulurken boyama etkinliğine de katılarak eğlenceli vakit geçirebilecek.​​​​​​​