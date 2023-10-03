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        Antalya'da kamyona çarpan tur minibüsündeki 1 turist öldü, 11 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün park halindeki kamyona çarpması sonucu İsviçreli turist öldü, 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 08:37 Güncelleme: 03.10.2023 - 08:46
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        Antalya'da kamyona çarpan tur minibüsündeki 1 turist öldü, 11 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün park halindeki kamyona çarpması sonucu İsviçreli turist öldü, 11 kişi yaralandı.

        Hamit Şahin'in kullandığı 31 ZF 009 plakalı tur minibüsü, Antalya-Alanya D400 kara yolu Akçaalan Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki 33 N 5063 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Minibüsteki İsviçreli Diana Meyer (44) hayatını kaybetti, sürücü Şahin ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 10 İsviçreli turist yaralandı.

        İtfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Meyer'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Tur minibüsünün Antalya Havalimanı'ndan aldığı 11 İsviçreli turisti, Manavgat'taki bir otele götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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