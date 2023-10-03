Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı

        Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:50 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları koordinesinde, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, haklarında aranma kaydı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası bulunan Ö.T, 35 yıl hapis cezası bulunan T.T, 18 yıl hapis cezaları bulunan H.S.Ö ve Ş.D. ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.Ü. ile T.A. yaklanarak gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi

        Benzer Haberler

        Antalya Ticaret Borsasında zeytin toplantısı yapıldı
        Antalya Ticaret Borsasında zeytin toplantısı yapıldı
        Taksicinin başına silah dayayıp, kabzasıyla vurup kaçan şüpheli, tutuklandı
        Taksicinin başına silah dayayıp, kabzasıyla vurup kaçan şüpheli, tutuklandı
        Kamyonetteki 3 çocuk, polisi alarma geçirdi
        Kamyonetteki 3 çocuk, polisi alarma geçirdi
        Antalya'da okul sporları değerlendirme ve planlama toplantısı yapıldı
        Antalya'da okul sporları değerlendirme ve planlama toplantısı yapıldı
        Antalya'da sokakta erkek cesedi bulundu
        Antalya'da sokakta erkek cesedi bulundu
        Antalya'da 54 yaşındaki kalp hastası nakille yaşama tutundu
        Antalya'da 54 yaşındaki kalp hastası nakille yaşama tutundu