Kepez ilçesinde 5 silah ele geçirildi
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir işyerinde 5 silah ele geçirildi.
Giriş: 06.10.2023 - 16:22 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:38
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir işyerinde 5 silah ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığının engellenmesine yönelik operasyonlar düzenledi.
Belirlenen bir işyerine düzenlenen baskında, 5 silah ve 96 fişek ele geçirildi.
İşyerinin sorumlusu S.Y. hakkında "Silah Ticareti ve Kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı.