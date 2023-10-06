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        Kepez ilçesinde 5 silah ele geçirildi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir işyerinde 5 silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:22 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:38
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        Kepez ilçesinde 5 silah ele geçirildi
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir işyerinde 5 silah ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığının engellenmesine yönelik operasyonlar düzenledi.

        Belirlenen bir işyerine düzenlenen baskında, 5 silah ve 96 fişek ele geçirildi.

        İşyerinin sorumlusu S.Y. hakkında "Silah Ticareti ve Kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı.

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