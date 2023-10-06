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        Obezite cerrahları Antalya'da buluştu

        Antalya'da düzenlenen "8. Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi" ile "3. Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Kongresi"ne 12 ülkeden 534 bilim insanı katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:58 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:58
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        Obezite cerrahları Antalya'da buluştu
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        Antalya'da düzenlenen "8. Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi" ile "3. Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Kongresi"ne 12 ülkeden 534 bilim insanı katıldı.

        Türk Obezite Cerrahisi Derneği (TOSS) ile Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenleri Derneği tarafından Kundu Tesisler Bölgesi'nde düzenlenen kongrelerde, obezite cerrahları bir araya geldi.

        Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Portekiz, İspanya, İran ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 11 ülkeden 534 bilim insanının yer aldığı kongrelerde, obezite, metabolik cerrahisi konusunda oturumlar yapıldı.

        TOSS 2. Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, AA muhabirine, uzun yıllardır bariatrik ve metabolik cerrahisi alanında çalıştığını söyledi.

        Bu alanda Türkiye'de ilk kurulan derneklerden biri olduklarını anlatan Şahin, TOSS'un Türkiye'yi uluslararası obezite dernekleri federasyonunda temsil ettiğini ve 700 üyelerinin bulunduğunu vurguladı.

        Kongrede, alanında etkin çalışmalar yürüten ve dünya çapında başarılar elde eden cerrahların yer aldığına değinen Şahin, oturumların aktif ve verimli devam ettiğini söyledi.

        Bariatrik ve metabolik cerrahların önemine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Obezite çok ciddi bir sorun ve birçok kronik hastalığın tetikleyicisi, ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Şeker hastalığı da bunlardan birisidir. Obez olan insanlarda insülin direncine bağlı tip 2 diyabet gelişmektedir. Biz bu insanlara kilo verdirici ameliyatlar yaptığımızda yani obez olup da tip 2 diyabet gelişmiş hastalara kilo verdirici ameliyatlar yaptığımızda şeker hastalıkları iyileşmektedir. Ama bir de obez olmadan normal kilolu hatta zayıf olup da şeker hastalığı olan insanlar bulunmaktadır. İşte bunlar da kilo verdirici ameliyatların yapılması uygun değil, zaten zayıf. Bir de üstüne kilo verdirici işlem yaptığımız zaman kişinin hayatı altüst olabilmektedir. Bunlarda daha farklı ameliyatlar yaparak fazla kilo verdirmeyen ve şekere karşı vücudun direncini artıran, insülinin etkinliğini artıran ameliyatlar yapılmaktadır ki biz bunlara da metabolik cerrahi adını vermekteyiz."

        - Canlı yayında ameliyat yapılacak

        Kongre Başkanı Prof. Dr. Nurullah Bülbüller, obezite cerrahlarının kendi aralarında bilgi alışverişinde bulunarak, güncel bilgilerden ve ameliyat tekniklerinden haberdar olacağını söyledi.

        Obezitenin toplum sağlık problemi olduğuna dikkati çeken Bülbüller, "Obezite çağımızın sorunu lütfen obez olmamaya dikkat edelim. Bunun için diyetinize, beslenme alışkanlığınıza ve yaşam şeklinize dikkat edin." dedi.

        TOSS Başkanı Prof. Dr. Mustafa Taşkın ise önemli bir kongre düzenlediklerini belirterek, kongre kapsamında daha önce ameliyat olmuş ancak kilo almış 4 hastaya canlı yayında revizyon cerrahisi yapılacağını söyledi.

        Kongreler, 8 Ekim'de sona erecek.

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