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        Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Moldovalı turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 18:30 Güncelleme: 07.10.2023 - 18:30
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        Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Moldovalı turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Konaklı Mahallesi'nde tatil yaptığı otelin plajından denize giren Moldovalı Nuri Shnurenco (67), bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

        Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Moldovalı turist, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Turistin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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