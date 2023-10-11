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        Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'den "Buradayım" mesajı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, "Buradayım, burada olmaya devam edeceğim." mesajını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:43 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:43
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        Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'den "Buradayım" mesajı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, "Buradayım, burada olmaya devam edeceğim." mesajını verdi.

        Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Buradayım. Burada olmaya devam edeceğim. Yapacak çok işimiz, yaşanacak mutluluklarımız var. Bu şehri seviyorum, bu takıma inanıyorum, bu taraftara güveniyorum." ifadelerini kullandı.

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