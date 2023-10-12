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        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya'nın tanıtımına katkı sağladı

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonunca Antalya'da iki etabı düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye 2023), kentin tanıtımına katkı sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:39 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:39
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        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya'nın tanıtımına katkı sağladı
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        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonunca Antalya'da iki etabı düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye 2023), kentin tanıtımına katkı sundu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Alanya'dan İstanbul'a uzanan 1235 kilometrelik parkurda gerçekleşen turda, dünyaca ünlü bisikletçiler Alanya'dan yarışa başladı. 8-9 Ekim'de Alanya-Antalya ve Kemer-Kalkan arasındaki parkurlarda bisikletçiler Akdeniz'in eşsiz doğası, mavi suları, tarihi ve kültürel güzelliklerinin yer aldığı geniş bir rotada pedal çevirdi.

        8 etabın sonunda 15 Ekim'de İstanbul'da sonra erecek Tour of Türkiye 2023'te, aralarında dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu 24 takım ve 168 sporcu kıyasıya mücadele verdi.

        Helikopterden yapılan çekimlerin canlı aktarıldığı yarışta, kentin doğal güzellikleri ve kültürel mirasları yayın kuruluşlarınca 5 kıta ve 190 ülkede milyonlarca insana ulaştı.

        - "Kentimiz önemli bir sınav verdi"

        Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, AA muhabirine, 1963'ten bu yana düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, önemli bir tanıtım aracı ve uluslararası anlamda büyük bir başarı olduğunu söyledi.

        Özellikle son 5 yılda büyük uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Antalya'nın tur rotası içerisinde olmasının önemini vurgulayan Ege, "Turun katılım sağlayan uluslararası sporcularla dünyada ses getirmesi, sporcuların sürdükleri destinasyonlarda kültürel miraslara dokunuşların olması, antik kentlerden geçmeleri, Antalya'nın müthiş coğrafyası ve bu hazinenin izleyicilerin coşkusuyla bir araya gelmesi anlamında kentimiz önemli bir sınav verdi. Kentimiz böyle büyük uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığı için çok şanslıyız." diye konuştu.

        Kentte turun iki etabının tamamlandığı güzergahın önemli destinasyonlardan geçtiğini vurgulayan Ege, "Kıyı şeridimizden Alanya'dan başlayıp Pamfilya'yı geçerek Likya'ya, Kaş ve Kalkan'a uzanan oradan Fethiye'ye ve İstanbul'a uzanan çok güzel bir rota var. İnsanların Türkiye'ye geldiğinde görmek isteyeceği, 'buraları keşfetmeliyim' diye arzu uyandıracak bir rota. Antalya'nın özellikle kültürel ve tarihi mekanlarında rotaların olması, yarışların bu güzel iklimde gerçekleşmesi kentin tanıtımıyla ilgili çok güzel bir etkiye sahip olacağını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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