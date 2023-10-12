Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da trafik kazası sonucu engelli kalan genç, motosiklet sürücülerini kask takmaları için uyardı

        Antalya'da trafik kazasında kask takmadığı için yürüme engelli hale gelen kişi, motosiklet sürücülerini kask takmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 20:11 Güncelleme: 12.10.2023 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da trafik kazası sonucu engelli kalan genç, motosiklet sürücülerini kask takmaları için uyardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da trafik kazasında kask takmadığı için yürüme engelli hale gelen kişi, motosiklet sürücülerini kask takmaları konusunda uyarıda bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamaya göre, kask ve koruyucu ekipman olmadan 27 Ağustos'ta motosikletle kaza geçiren Enes Çapkan ağır yaralandı.

        Kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda kalan ve birçok operasyon geçiren Çapkan, yürüme engelli hale geldi.

        Çapkan, yaşadığı olaydan sonra motosiklet sürücülerini kask ve koruyucu ekipman kullanmaları konusunda uyardı.

        Çapkan, kask olmadan kullandığı motosikletle kaza yaptığını ve hayatının altüstü olduğunu anlattı.

        İnsanların kask olmadan motosiklet kullanmamaları gerektiğini kaydeden Çapkan, "Kendisini ve sevdiklerini düşünen hiç kimse kasksız motosiklet kullanmasın. Ben geçirdiğim kazada kask kullanmadığım için yatağa bağlı hale geldim." dedi.

        Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Şafak Özyörük ise motosiklet sürücülerinin karıştığı trafik kazalarında kask ve koruyucu ekipman kullananların kazayı daha hafif atlattığını belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        TBMM, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı
        TBMM, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı
        Galatasaray'da Ziyech şoku!
        Galatasaray'da Ziyech şoku!
        Yabancının gelmesi için şartlar neler?
        Yabancının gelmesi için şartlar neler?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gardi'den Mane itirafı!
        Gardi'den Mane itirafı!
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        İğrenç olayda gerçeği DNA testi ortaya çıkardı!
        İğrenç olayda gerçeği DNA testi ortaya çıkardı!
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        "MSC Musica" isimli kruvaziyer 1743 yolcusuyla Antalya'ya demirledi
        "MSC Musica" isimli kruvaziyer 1743 yolcusuyla Antalya'ya demirledi
        Antalya'da "Ulusal Yaşlılıkta Egzersiz ve Spor Sempozyumu"
        Antalya'da "Ulusal Yaşlılıkta Egzersiz ve Spor Sempozyumu"
        Serikli pehlivanların korku evindeki gülümseten anları güvenlik kamerasında
        Serikli pehlivanların korku evindeki gülümseten anları güvenlik kamerasında
        Antalya'da "Kafes" operasyonunda yakalanan 19 kişi tutuklandı
        Antalya'da "Kafes" operasyonunda yakalanan 19 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya'nın tanıtımına katkı sağla...
        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya'nın tanıtımına katkı sağla...
        Manavgat'ta 16 bin kaplumbağa yavrusu denize ulaştı
        Manavgat'ta 16 bin kaplumbağa yavrusu denize ulaştı