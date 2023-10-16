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        Antalyasporlu Naldo'nun trafik kazasında yaralanan oğlu hayatını kaybetti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) ailesinin geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki oğlu Davi Pareira, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 12:20 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:34
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        Antalyasporlu Naldo'nun trafik kazasında yaralanan oğlu hayatını kaybetti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) ailesinin geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki oğlu Davi Pareira, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından "Seni unutmayacağız Davi" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira'nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde 7 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti'nin kullandığı otomobil, kontrolsüz kavşakta başka bir araçla çarpışmış, kazada Tilatti ve eşi Alexandra Nardy ile futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi ağır yaralanmıştı.

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