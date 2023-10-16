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        Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Burcu Bükem Kuru'ya İtalya'dan ödül

        İtalya'da düzenlenen "7. Seneca Uluslararası Çağdaş Edebiyat Akademi Ödülleri"nde Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), solist sanatçısı Burcu Bükem Kuru ödüle layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:27 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:44
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Burcu Bükem Kuru'ya İtalya'dan ödül
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        İtalya'da düzenlenen "7. Seneca Uluslararası Çağdaş Edebiyat Akademi Ödülleri"nde Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), solist sanatçısı Burcu Bükem Kuru ödüle layık görüldü.

        Bari Felsefe Bilimleri ve Sanat Akademisi ev sahipliğindeki organizasyonda, şiir ve edebiyat alanında dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

        Törende, çevirileriyle uluslararası şiir ve edebiyat dünyasına yaptığı katkılar dolayısıyla Antalya DOB sanatçısı Burcu Bükem Kuru da ödül aldı.

        Kuru, yaptığı açıklamada, organizasyonun bir parçası olmanın ve Türkiye'yi temsil etmenin büyük bir gurur olduğunu söyledi.

        Kendisini ödüle layık görenlere teşekkür eden Kuru, "Müzik ve edebiyat bir araya geldiğinde gerçekten çok güçlü ve etkili oluyor. Organizasyona katılmak, ülkemizi, Antalya operasını temsil etmek benim için çok özeldi. Ülkem adına çok mutlu ve gururluyum." dedi.

        Kuru, törende piyanist Sergio Lapedota eşliğinde bir resital verdi.

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