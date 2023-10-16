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        Antalya'da "8. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği" yapıldı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde "8. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:46 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:01
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        Antalya'da "8. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği" yapıldı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde "8. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği" düzenlendi.

        Kaş Belediyesi tarafından bal üretiminin yaygın olduğu Doğantaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen şenlikte, bal yeme yarışması, konser ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, Doğantaş balının tanıtımını yapmayı, bilinirliğini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

        Yöresel ürünlere önem verdiklerini vurgulayan Ulutaş, "Bu kapsamda yürüttüğümüz 'Yöresel Ürünler Turizmle Buluşuyor' projesiyle ilçemizde teşhir alanları oluşturuyoruz. Bu alanlarda Barak kilimi, Doğantaş balı, Köyre tahini, Kasaba tarhanası, Margaz üzümü gibi bölgemizde üretilen özel ürünleri turizmle buluşturacağız. Tarımsal üretim yapan vatandaşlarımız ürünlerini pazarlayabilmesinin önünü açıyoruz." diye konuştu.

        - Bal yeme yarışması ilgi çekti

        Konuşmaların ardından yapılan bal yeme yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacılar, 2 kilogram balı en kısa sürede bitirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

        Erkeklerde Adem Tatlıkulak, kadınlarda da Fadime Aşkın birinci oldu.

        Arıcılıkla uğraşan Tatlıkulak, yarışmada hiç zorlanmadığını belirterek, "Şenlikte dördüncü kez üst üste birinci oldum. Bu balın değişik bir tadı var. İnsanın iştahını açıyor, daha fazla olsa yiyecektim. Kazandığım için mutluyum." dedi.

        Yarışmada derece elde edenlere gram altın ve bal hediye edildi.

        Üreticilerin açtığı stantlarda ürettikleri balları sergileme ve satış yapma fırsatı bulduğu şenlik, Çiğdem Gül ile Hasan Yılmaz konseri ve Komedi Dans Üçlüsü gösterisiyle sona erdi.

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