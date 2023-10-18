Antalya, Isparta ve Burdur'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi Antalya, Isparta ve Burdur'da bazı sivil toplum kuruluşları (STK) ve siyasi partiler, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto etti.

Antalya, Isparta ve Burdur'da bazı sivil toplum kuruluşları (STK) ve siyasi partiler, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto etti.

Antalya Kudüs Platformu ve 75 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin öncülüğünde çok sayıda protestocu, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Aralıklarle etkili olan yağışa rağmen katılımcılar, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua etti, slogan atarak İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Protestoculara, yoldan geçen sürücüler korna çalarak destek verdi.

Antalya Kudüs Platformu Başkanı Hakan Ülgen, İHH Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım ve Akdeniz Dayanışma Platformu Başkanı Alpaslan Arslan, basın açıklaması yaptı.

Yapılan duanın ardından, Saat Kulesi ve Kazım Özalp Caddesi'nden yürüyerek Muratpaşa Camisi'ne gelen katılımcılar, daha sonra dağıldı.

Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) öncülüğünde sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, Hacet Meydanı'nda toplandı.

Sloganlar atarak Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen protestocular, okunan Kuran-ı Kerim-i dinledi. ALDAP Başkanı Murat Ersin Kaplan, açıklama yaptı.

- Isparta

Isparta'daki 15 Temmuz Birlik ve Demokrasi Meydan'ında toplanan vatandaşlar, Filistinliler için dua etti.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İbrahim Uğur Demiralay, Filistinlilere destek için meydanlarda olduklarını söyledi.

İsrail'in günlerdir Gazze'deki vatandaşların üzerine bomba yağdırdığını aktaran Demiralay, "Küçücük bir toprak parçasına 2 milyon kişiyi evsiz yurtsuz bırakan, su ve elektrik gibi can damarlarını kesen, hiçbir kural tanımadan savaş suçları işleyen tarihin en büyük terör örgütü İsrail hamileri Amerika ve Avrupa'yı lanetlemek için buradayız." ifadesini kullandı.

Grup açıklamanın ardından kentte, araçlarla konvoy düzenledi.

- Burdur

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan STK temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto etti.

"Mescid-i Aksa Onurumuzdur" yazılı pankart açan katılımcılar, slogan attı. Burdur Müftüsü Ali Hayri Çelik, Filistin için bir araya geldiklerini belirterek, Filistinliler için dua etti.

Grup daha sonra dağıldı.