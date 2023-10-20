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        Antalya'da evinde uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştiren kişi yakalandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 20:42 Güncelleme: 20.10.2023 - 21:00
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        Antalya'da evinde uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştiren kişi yakalandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin, evinde, piyasaya sürmek üzere sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştirdiğini tespit etti.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelinin ikameti ve eklentilerinde yapılan aramada farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu, 39 kök Hint keneviri, hassas terazi, 15 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 126 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 265 lira ele geçirildi.

        Zanlı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti"nden gözaltına alındı.

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