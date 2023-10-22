Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Antalya'da polis ekiplerince 19 noktada eş zamanlı "Park ve Bahçeler Uygulaması" yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, taşınması ve bulundurulması yasak olan maddelerin ele geçirilmesi, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla Park ve Bahçeler Uygulaması düzenledi.

Kentin 19 farklı noktasında eş zamanlı yürütülen uygulamada, 93 ekip ve 217 personel görev aldı.

Uygulamada, 3 araç sürücüsüne idari yaptırım cezası uygulandı, 8 aranan kişi yakalandı, 1 ruhsatsız tüfek, 2 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.