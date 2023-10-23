Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 yılda 132 organ nakli yapıldı

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, 8 yılda 39 karaciğer ve 93 böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 10:26 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 yılda 132 organ nakli yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, 8 yılda 39 karaciğer ve 93 böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirildi.

        Hastane bünyesinde 2015'te faaliyete başlayan Organ Nakli Merkezi, karaciğer ve böbrek nakli bekleyen hastalara umut oldu.

        Beyin ölümü gerçekleşen kişilerden ve canlı vericilerden başarılı nakiller gerçekleştiren organ nakli ekibi, operasyonlarda son teknolojik imkanları kullanıyor.

        Merkezde kurulduğu günden buyana 39 karaciğer ve 93 böbrek nakli yapan ekip, hastaların bir an önce sağlığına kavuşması için büyük çaba sarf ediyor.

        - "Hastalara şifa olmaya devam ediyoruz"

        Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner, AA muhabirine, karaciğer ve böbrek nakillerinde salgın döneminde düşüş olduğunu belirterek, bağışların önemine işaret etti.

        Bazı hastaların uyumlu donörünün olmadığını ifade eden Aslaner, "Hastalara şifa olmaya devam ediyoruz. Bağışın ne zaman çıkacağı belli olmuyor onun için organ nakli ekibi olarak nakil yapmak için 24 saat hazırız." dedi.

        Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinden Prof. Dr. Nilgün Kavrut Öztürk ise hastanın beyin ölümünün tespitinden nakillerin öncesi ve sonrası ile yoğun bakım sürecinin takiplerini yaptıklarını anlattı.

        Doç. Dr. Kemal Eyvaz da nakilleri laparoskopi veya açık cerrahiyle yaptıklarını belirterek, her hastanın ameliyattan sonra takibinin önemli olduğunu vurguladı.

        - Son 10 günde 3 böbrek nakli yapıldı

        Merkezde son 10 günde 3 hastaya böbrek nakli gerçekleştirildi. Beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan organları 9 yıllık böbrek hastası 63 yaşındaki Celalettin Boyraz ile 21 yıldır kronik böbrek yetmezliği çeken Mustafa Turan'a nakledildi.

        Diyarbakır'dan gelen ve 4 yıldır diyalize giren 50 yaşındaki Mahmut Pamukçu da 30 yıllık hayat arkadaşı Emine Pamukçu'dan yapılan nakille hayata tutundu.

        Hastanede tedavisi süren Mahmut Pamukçu, 7 çocuğunun donör olmak için gönüllü olduğunu ancak buna gönlünün razı olmadığını söyledi.

        Rahatsızlıkları ilerleyince eşinin tetkik yaptırdığını anlatan Pamukçu, "10 aydır diyalize giriyorum. Eşim böbreğini verdi. Evden diyalize gidip gelmek 7 saat sürüyordu. Sıkıntılı bir süreçti. Eşim önce hayatını sonra böbreğini verdi. Yaşadığım çileyi görünce üzülüyordu." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Icardi için kritik gün
        Icardi için kritik gün
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor

        Benzer Haberler

        Antalya, yabancı yatırımcının gözdesi
        Antalya, yabancı yatırımcının gözdesi
        Antalya'da yakalanan FETÖ zanlılarını "yurt dışına kaçış planı" ele verdi
        Antalya'da yakalanan FETÖ zanlılarını "yurt dışına kaçış planı" ele verdi
        Antalya'dan yurt dışına kaçmaya çalışan 14 FETÖ zanlısı yakalandı
        Antalya'dan yurt dışına kaçmaya çalışan 14 FETÖ zanlısı yakalandı
        Antalya'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü
        Antalya'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü
        GÜNCELLEME - Antalya'da oto lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Antalya'da oto lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Golfte Edinburgh Dükü Kupası Antalya'da sona erdi
        Golfte Edinburgh Dükü Kupası Antalya'da sona erdi