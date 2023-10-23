Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 yılda 132 organ nakli yapıldı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, 8 yılda 39 karaciğer ve 93 böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, 8 yılda 39 karaciğer ve 93 böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirildi.

Hastane bünyesinde 2015'te faaliyete başlayan Organ Nakli Merkezi, karaciğer ve böbrek nakli bekleyen hastalara umut oldu.

Beyin ölümü gerçekleşen kişilerden ve canlı vericilerden başarılı nakiller gerçekleştiren organ nakli ekibi, operasyonlarda son teknolojik imkanları kullanıyor.

Merkezde kurulduğu günden buyana 39 karaciğer ve 93 böbrek nakli yapan ekip, hastaların bir an önce sağlığına kavuşması için büyük çaba sarf ediyor.

- "Hastalara şifa olmaya devam ediyoruz"

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner, AA muhabirine, karaciğer ve böbrek nakillerinde salgın döneminde düşüş olduğunu belirterek, bağışların önemine işaret etti.

Bazı hastaların uyumlu donörünün olmadığını ifade eden Aslaner, "Hastalara şifa olmaya devam ediyoruz. Bağışın ne zaman çıkacağı belli olmuyor onun için organ nakli ekibi olarak nakil yapmak için 24 saat hazırız." dedi.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinden Prof. Dr. Nilgün Kavrut Öztürk ise hastanın beyin ölümünün tespitinden nakillerin öncesi ve sonrası ile yoğun bakım sürecinin takiplerini yaptıklarını anlattı.

Doç. Dr. Kemal Eyvaz da nakilleri laparoskopi veya açık cerrahiyle yaptıklarını belirterek, her hastanın ameliyattan sonra takibinin önemli olduğunu vurguladı.

- Son 10 günde 3 böbrek nakli yapıldı

Merkezde son 10 günde 3 hastaya böbrek nakli gerçekleştirildi. Beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan organları 9 yıllık böbrek hastası 63 yaşındaki Celalettin Boyraz ile 21 yıldır kronik böbrek yetmezliği çeken Mustafa Turan'a nakledildi.

Diyarbakır'dan gelen ve 4 yıldır diyalize giren 50 yaşındaki Mahmut Pamukçu da 30 yıllık hayat arkadaşı Emine Pamukçu'dan yapılan nakille hayata tutundu.

Hastanede tedavisi süren Mahmut Pamukçu, 7 çocuğunun donör olmak için gönüllü olduğunu ancak buna gönlünün razı olmadığını söyledi.

Rahatsızlıkları ilerleyince eşinin tetkik yaptırdığını anlatan Pamukçu, "10 aydır diyalize giriyorum. Eşim böbreğini verdi. Evden diyalize gidip gelmek 7 saat sürüyordu. Sıkıntılı bir süreçti. Eşim önce hayatını sonra böbreğini verdi. Yaşadığım çileyi görünce üzülüyordu." diye konuştu.