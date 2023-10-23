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        Antalya'da düzenlenecek "Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi"nin tanıtımı yapıldı

        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından bu yıl 3'üncüsü organize edilen "Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:05 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:36
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        Antalya'da düzenlenecek "Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi"nin tanıtımı yapıldı
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        Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından bu yıl 3'üncüsü organize edilen "Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, Nirvana Hotels Üstdüzey yöneticisi Korhan Alşan, Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürleri Deniz Varol ve Gudrun Teloeken, Organizasyon Komitesi Başkanı Hakan Bayraktar, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş da katıldı.

        Tanıtım toplantısında konuşan Vali Şahin, bisiklet turizminin Antalya için önemli olduğunu söyledi.

        Antalya turizminin her geçen gün ivme kazanarak yukarıya doğru tırmandığını ifade eden Şahin, Kovid-19 salgınını sürecinde Türk turizminin başarılı bir sınav verdiği kaydetti.

        Turizmde rekorlar yılı olarak ilan edilen 2019 rakamlarına bu yıl ulaşacaklarını dile getiren Şahin, "Turizmi çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu anlamda Belek bölgesi başarılı işler yapıyor. Spor ve kongre turizmi ile turizm sezonunu 12 aya çıkarma noktasında çok anlamlı." dedi.

        Nirvana Hotels'in ana sponsorluğunda 16-19 Kasım'da bisiklet turizmi temasıyla gerçekleştirilecek yarışmaya 36 ülkeden bin 500 sporcunun katılması bekleniyor.

        Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi, uzun parkur 98 kilometre, kısa parkur 66 kilometre, zamana karşı 20 kilometre etaplarının yanı sıra 66 kilometre para bisiklet parkurundan oluşuyor.

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