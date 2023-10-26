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        Antalya'da 32. Ulusal Patoloji Kongresi başladı

        Patoloji Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 32. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 17:55 Güncelleme: 26.10.2023 - 17:55
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        Antalya'da 32. Ulusal Patoloji Kongresi başladı
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        Patoloji Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 32. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya'da başladı.

        Kundu turizm merkezindeki bir otelde "100. Yıl Bilim ve Cumhuriyet" temasıyla gerçekleştirilen kongreye, 950 bilim insanı katıldı.

        Kongrede, paneller, kurslar, etkileşimli toplantılar, videomikroskopi oturumları, sözlü sunum ve poster sunumu ile endüstri uydu toplantıları yapıldı.

        Federasyon Başkanı Prof. Dr. Funda Yılmaz Barbet, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yılı olduğu için kongrede büyük heyecan içerisinde olduklarını söyledi.

        Türkiye'deki patologlar olarak Cumhuriyet'in 100. yılına yakışan bir durumda bulunduklarını ifade eden Barbet, Türk patologların ülkeyi yurt dışında da güzel temsil ettiğini dile getirdi.

        Kongrede meslektaşlarıyla Türkiye'deki yeni teknolojileri paylaştıklarını belirten Barbet, doğru ve hızlı tanının etkin tedavide önemli olduğunu ve gelişen teknolojiyle Türk patologların işlerini en iyi şekilde yaptığını vurguladı.

        Barbet, kongrede deprem bölgesinden gelen asistanları ücretsiz konuk ettiklerini de söyledi.

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