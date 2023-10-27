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        Antalya'da "korsan" taksi şoförüne 20 bin 342 lira ceza

        Antalya'nın Kemer ilçesinde yetki belgesi olmadan "korsan taşımacılık" yapan aracın sürücüsüne 20 bin 342 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 21:02 Güncelleme: 27.10.2023 - 21:02
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        Antalya'da "korsan" taksi şoförüne 20 bin 342 lira ceza
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde yetki belgesi olmadan "korsan taşımacılık" yapan aracın sürücüsüne 20 bin 342 lira ceza kesildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beldibi Mahallesi'nde korsan taksicilere yönelik yapılan uygulamada 07 ADG 504 plakalı otomobil durduruldu.

        Araçta bulunan İ.T. ve S.Ö, kendilerini Antalya Havalimanına götürmesi için 700 lira karşılığında sürücü B.G. ile anlaştıklarını belirtti.

        Yapılan işlemlerin ardından sürücüye toplam 20 bin 342 lira ceza kesildi, araç 60 gün trafikten men edildi.

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