Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası Antalya'da yapıldı
Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası Antalya'da gerçekleştirildi.
Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası Antalya'da gerçekleştirildi.
Zeytinköy Atletizm Pisti'nde Dünya Atletizm Federasyonunun yarışma, teknik kuralları ve Türkiye Atletizm Federasyonunun yarışma talimatına uygun yapılan organizasyona, yaklaşık 100 sporcu katıldı.
Yarışlarda 20 yaş altı kadınlar 4 kilometrede Edibe Yağız, 20 yaş altı erkekler 6 kilometrede Utku Göler, 23 yaş altı kadınlar 6 kilometrede Pelinsu Şahin, 23 yaş altı erkekler 8 kilometre Ayetullah Aslanhan, büyük kadınlar 8 kilometrede Sümeyye Erol, büyük erkekler 10 kilometrede Ramazan Baştuğ birinciliği elde etti.