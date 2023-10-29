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        Alanya'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 500 dron ile ışık gösterisi yapıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 500 dron ile ışık gösterisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 00:56 Güncelleme: 29.10.2023 - 00:56
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        Alanya'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 500 dron ile ışık gösterisi yapıldı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 500 dron ile ışık gösterisi gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesince, Alanya Belediye binası arkasında kutlama programı düzenlendi.

        Programda, havalanan yüzlerce dron ile gökyüzüne Atatürk'ün imzası, 100. yıl logosu, 29 Ekim 1923 yazısı, Türk bayrağı ve Atatürk'ün silüeti oluşturuldu.

        Gösteriyi izleyen vatandaşlar, telefon ışıkları ve ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

        Işık gösterisinin ardından programda, sanatçı Sefo sahne aldı.

        Programa, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve vatandaşlar katıldı.

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