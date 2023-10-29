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        Ironman 70.3 Türkiye yarışları Antalya'da başladı

        Yüzme, bisiklet ile koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışları, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 11:23 Güncelleme: 29.10.2023 - 11:23
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        Ironman 70.3 Türkiye yarışları Antalya'da başladı
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        Yüzme, bisiklet ile koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışları, Antalya'da başladı.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki Kadriye Halk Plajı'ndan başlayan yarışların startını, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi.

        Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda sporseverin takip ettiği toplam 111,9 kilometrelik yarışa yüzerek başlayan sporcular, daha sonra Belek'ten EXPO 2016 alanına kadar pedal çevirecek. Yarışlar, The Land Of Legends içindeki koşu etabıyla sona erecek.

        Turset Project Management ile The Land Of Legends işbirliğinde düzenlenen organizasyonda, sporcular 1,9 kilometre yüzüp, 90 kilometre pedal çevirip, 20 kilometre koşacak.

        Turset Project Management Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Emeklioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona 86 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığını söyledi.

        Ironman 70.3 yarışlarının 50 ülkede yapıldığını belirten Emeklioğlu, "Antalya Belek'teki bu organizasyon dünyada katılımın en yüksek olduğu yarışmalardan birisi. Yarışlar ayrıca Antalya turizmine de büyük katkı sağlıyor." dedi.

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