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        Yerli ve yabancı gayrimenkul yatırımcıları Antalya'da buluştu

        Antalya'da düzenlenen Gayrimenkul Projeleri Yatırım Fuarı ve Zirvesi, 12 ülkeden 108 yatırımcıyı Türkiye'deki firmalarla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:07 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:07
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        Yerli ve yabancı gayrimenkul yatırımcıları Antalya'da buluştu
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        Antalya'da düzenlenen Gayrimenkul Projeleri Yatırım Fuarı ve Zirvesi, 12 ülkeden 108 yatırımcıyı Türkiye'deki firmalarla buluşturdu.

        JNR Group Fuarcılık tarafından organize edilen zirve, Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

        Moderatörlüğünü JNR Group Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı'nın yaptığı zirvede, Arap-Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği (ARABTURK) Başkanı İsmail Altın, Aremas Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan, Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, Antalya İş İnsanları Derneği Başkanı Bilal Köleoğlu ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş konuşmacı olarak yer aldı.

        İstanbul, Ankara ve Antalya'daki emlak sektörünün masaya yatırıldığı zirvede, deprem yönetmeliği ve bina güvenirlikleri hakkında oturumlar gerçekleştirildi.

        Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Katar başta olmak üzere 12 ülkeden 108 yatırımcının katıldığı zirvede, İstanbul, Antalya, Alanya, Mersin ve KKTC'den 41 firmanın yetkilileri, 356 proje hakkında sunum yaptı.

        Öztunalı, yaptığı açıklamada, hem yatırımcılar hem de yerli firmalar açısından verimli bir zirve gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Zirvede önemli işbirliklerinin temelinin atıldığını aktaran Öztunalı, gelecek yıl Antalya'da yine bir zirve düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

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