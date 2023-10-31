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        Antalya'da meme kanseri farkındalığı için pembe balon uçuruldu

        Antalya'da Kepez Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün işbirliğinde, Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nde "meme kanseri farkındalık" etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:31 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:42
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        Antalya'da meme kanseri farkındalığı için pembe balon uçuruldu
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        Antalya'da Kepez Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün işbirliğinde, Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nde "meme kanseri farkındalık" etkinliği düzenledi.

        Meme kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda, kanserde erken tanının önemi anlatılırken, pembe balonlar gökyüzüne bırakıldı.

        Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Oğuz Karahan, kanser ve onkolojik problemlerde erken tanının önemli olduğunu belirtti.

        Geç tanının geri dönülmez, telafisi zor, maliyeti çok yüksek, kişi ve ailesini yıpratan bir süreç olduğuna dikkati çeken Karahan, "Hastalığın önüne geçecek yöntemler sıklaşırsa hem tedavileri kolaylaşıyor hem de aileleri bu sıkıntıdan korumuş oluyoruz. Kanser zamanında anlaşılır, belirli muayenelerle önüne geçilirse hiçbir sıkıntı olmadan, hatta tedavinin öncesinde alınan önlemlerle vücuda ciddi zararlar vermeden tedavi edilebilir. Kanserde farkındalık çok önemli. Bunun için Kepez Belediyesi ile işbirliğimiz ayrıca önem arz ediyor." dedi.

        Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise belediyecilik alanında sağlık hizmetlerinin nasıl yapılacağına ilişkin güzel bir pratiği ortaya çıkarmayı başarmış belediye olduklarını ifade ederek, belediye ve sağlık merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

        Belediye olarak kadın sağlığına yönelik birçok sözler verdiklerini, bunlardan birinin de kanser taraması yapılan Mobil Sağlık Merkezi olduğunu hatırlatan Tütüncü, mahalle mahalle kanser tarama hizmetini sürdüreceklerini söyledi.

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