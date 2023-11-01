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        Antalya'da POYD'nin geleneksel toplantısı yapıldı

        Antalya'da Profesyonel Otel Yöneticileri Derneğinin (POYD) geleneksel toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 21:55 Güncelleme: 01.11.2023 - 21:55
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        Antalya'da POYD'nin geleneksel toplantısı yapıldı
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        Antalya'da Profesyonel Otel Yöneticileri Derneğinin (POYD) geleneksel toplantısı gerçekleştirildi.

        Belek'te bir otelde düzenlenen toplantıya POYD Başkan Yardımcısı Hakan Saatçioğlu ve POYD üyeleri katıldı.

        Saatçioğlu, buradaki konuşmasında, bu yıl Antalya'ya eylül sonuna kadar 12 milyon 850 bin turistin geldiğini söyledi.

        Rus turist sayısında azalma olmasına rağmen 2019 yılı sayılarını aştıklarını belirten Saatçioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu sayıyı 2019 yılını baz alırsak artış var, 200 bin daha fazla turist ağırladık. Ruslar her zamanki gibi birinci sırada, yaklaşık 2 milyon 900 bin. 2019 yılı ile karşılaştırdığımızda Rusya pazarında yüzde 36'lık bir kaybımız var. Almanya pazarı Antalya'ya gelen turist sıralamasında ikinci sırada. Almanya'dan bu yıl 2 milyon 600 bin turist geldi. 2019 yılıyla karşılaştırdığımızda ise yüzde 25'lik bir artış var ve bu çok sevindirici. İngiliz turistte de ciddi artış var. 1 milyon bandının üzerine çıktılar. 2024 yılında ise 2023 yılının sayılarını geçeceğimize inanıyorum."

        Turist sayısında ve turizm gelirlerinde artış olduğunu kaydeden Saatçioğlu, buna rağmen giderler konusunda sıkıntı yaşanabileceğini ifade etti.

        Konuşmaların ardından POYD'nin yeni üyelerine rozet takıldı.

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