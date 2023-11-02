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        Bakan Göktaş, Antalya'da geçici bakım ve koruma altında bulunan Ukraynalı çocukları ziyaret etti:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazzeli çocukların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Sürecin çok yakından takipçisi olacağız. Ateşkes sağlanır sağlanmaz dün Ukraynalı çocuklara nasıl sahip çıktıysak Filistinli çocuklara Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde sahip çıkacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:52 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:52
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        Bakan Göktaş, Antalya'da geçici bakım ve koruma altında bulunan Ukraynalı çocukları ziyaret etti:
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazzeli çocukların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Sürecin çok yakından takipçisi olacağız. Ateşkes sağlanır sağlanmaz dün Ukraynalı çocuklara nasıl sahip çıktıysak Filistinli çocuklara Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde sahip çıkacağız." dedi.

        Bakan Göktaş, ülkelerindeki savaş nedeniyle Antalya'da misafir edilen Ukraynalı çocuklara ziyarette bulundu.

        Göktaş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak bir yılı aşkın süredir 489'u çocuk, 180'i yetişkin 669 Ukrayna vatandaşının koruma ve bakım ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

        "Onlar bize Ukrayna halkının emaneti. Onları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz." diyen Göktaş, her savaşın arkasında trajedi, acı ve yıkımın olduğunu söyledi.

        Bugünlerde insanlık travmasına şahitlik ettiklerini anlatan Göktaş, "Gazze'de büyük bir insanlık suçu gerçekleştiriliyor. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere Filistinli kardeşlerimiz yoğun bombardıman altında. Aldığımız bilgilere göre hayatlarını kaybedenlerin yüzde 72'si kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. Dün Ukraynalı vatandaşların yanında olduğumuz gibi bugün de Filistin halkının yanındayız ve Gazzeli çocuklarımız için harekete geçtik." dedi.

        Ateşkes ve barışın sağlanması, aynı zamanda insani yardımların bir an önce intikal etmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve dirayetli duruşuyla yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü dile getiren Göktaş, "İnşallah bir an önce ateşkesin sağlanması için bütün ülkeler birlikte olur. Bu savaşın bitmesi için elimizden geleni yoğun bir şekilde yapıyoruz." diye konuştu.

        Birleşmiş Milletlerdeki bütün muadil bakanlara mektup gönderdiğini anlatan Göktaş, kadınlara, çocuklara ve yaşlılara dikkati çektiklerini, Filistin'de yaşanan insanlık suçunun kabul edilemez olduğunu anlattıklarını ve herkesin bir an önce harekete geçmesi için ateşkesin sağlanması çağrısında bulunduklarını vurguladı.

        Filistinli çocuklar için harekete geçtiklerine dikkati çeken Göktaş, şöyle konuştu:

        "Cumhurbaşkanı'mızın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde Filistinli çocukları ülkemizde koruma altına almak için birtakım girişimlerimiz oldu. Geçen hafta Filistinli muadil iki bakanla görüşme sağladık. Çocuklardan da sorumlu Filistin Sosyal Güvenlik Bakanı, bizden çocukları himaye edebilmemiz boyutu için bir teknik ekip kurmamızı önermişti. Dün itibarıyla teknik ekibimiz, bakan yardımcımızın başkanlığında kuruldu. Sürecin çok yakından takipçisi olacağız. Ateşkes sağlanır sağlanmaz dün Ukraynalı çocuklara nasıl sahip çıktıysak Filistinli çocuklara da Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde sahip çıkacağız."

        Bakan Göktaş, daha sonra Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

        Göktaş'a ziyaretlerde AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetin eşlik etti.

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