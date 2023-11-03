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        Alanya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 19:04 Güncelleme: 03.11.2023 - 19:14
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        Alanya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        A.Ç'nin (43) kullandığı 07 NYP 01 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda, Abdülkadir Ş. (34) idaresindeki 07 BIS 244 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Abdülkadir Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Otomobil sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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