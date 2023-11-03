Alanya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

A.Ç'nin (43) kullandığı 07 NYP 01 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda, Abdülkadir Ş. (34) idaresindeki 07 BIS 244 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Abdülkadir Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı.

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