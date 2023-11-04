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        Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:04
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        Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, Kepez ilçesinde kaçak sigara imal edilerek satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 2 hava kompresörü, 1 sigara sarma makinesi, 60 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 180 bin boş makaron ele geçirildi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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