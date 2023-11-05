Antalya'da "Afet Eğitim Kampı" düzenlendi

Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) kamu ve sivil toplum kuruluşlarının personelinin katıldığı "Afet Eğitim Kampı" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve afetlerde ortak çalışma kültürünü geliştirmek amacıyla Kemer ilçesindeki Alacasu Koyu'nda hafta sonu yapılan kampa, 7 kamu 16 sivil toplum kuruluşundan 270 personel katıldı.

Kampta doğada ve suda arama kurtarma, orman yangınları, ilk yardım, psikososyal destek, sedye ile yaralı indirme, telsiz ve koordinat kullanımı, barınma gibi konularda gündüz ve gece eğitimler verildi.

AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, gazetecilere, özellikle sivil toplum kuruluşlarının birbirlerinin imkan ve kabiliyetlerini görmeleri ve uyum içerisinde çalışmalarını sağlamak için eğitim kampı düzenlediklerini söyledi.

Kampa geniş çaplı bir katılım olduğunu belirten Erçin, "Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra arama kurtarma tatbikatı da gerçekleştireceğiz. Hedefimiz ekiplerin birbirini tanıyarak sahada meydana gelebilecek herhangi bir olayda birbirine güvenerek güven içerisinde ve senkronizasyon içerisinde görev yapmaları." dedi.

Kemer Arama Kurtarma Derneği Başkanı Emre Uğur da kampa 20 kişiyle katıldıklarını ifade etti.

Kampın özellikle son yaşanan depremlerde farklı ekiplerin birbiriyle çalışmasında yaşadığı sıkıntıları gidermesi açısından da güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayan Uğur, "Böyle bir faaliyete yer verip destekledikleri için Antalya Valiliği, AFAD ve Kemer Belediyesine teşekkür ediyoruz. Çeşitli eğitim modüllerinde eğitim aldık. Bizim için farklı dernek ve kurumlarla çalışmak deneyim oluyor. Yeni kurulmuş derneğimizin üyelerinin gelişmesi açısından da güzel bir fırsat oldu ve büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.