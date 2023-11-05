Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Afet Eğitim Kampı" düzenlendi

        Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) kamu ve sivil toplum kuruluşlarının personelinin katıldığı "Afet Eğitim Kampı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 10:40 Güncelleme: 05.11.2023 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Afet Eğitim Kampı" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) kamu ve sivil toplum kuruluşlarının personelinin katıldığı "Afet Eğitim Kampı" gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve afetlerde ortak çalışma kültürünü geliştirmek amacıyla Kemer ilçesindeki Alacasu Koyu'nda hafta sonu yapılan kampa, 7 kamu 16 sivil toplum kuruluşundan 270 personel katıldı.

        Kampta doğada ve suda arama kurtarma, orman yangınları, ilk yardım, psikososyal destek, sedye ile yaralı indirme, telsiz ve koordinat kullanımı, barınma gibi konularda gündüz ve gece eğitimler verildi.

        AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, gazetecilere, özellikle sivil toplum kuruluşlarının birbirlerinin imkan ve kabiliyetlerini görmeleri ve uyum içerisinde çalışmalarını sağlamak için eğitim kampı düzenlediklerini söyledi.

        Kampa geniş çaplı bir katılım olduğunu belirten Erçin, "Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra arama kurtarma tatbikatı da gerçekleştireceğiz. Hedefimiz ekiplerin birbirini tanıyarak sahada meydana gelebilecek herhangi bir olayda birbirine güvenerek güven içerisinde ve senkronizasyon içerisinde görev yapmaları." dedi.

        Kemer Arama Kurtarma Derneği Başkanı Emre Uğur da kampa 20 kişiyle katıldıklarını ifade etti.

        Kampın özellikle son yaşanan depremlerde farklı ekiplerin birbiriyle çalışmasında yaşadığı sıkıntıları gidermesi açısından da güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayan Uğur, "Böyle bir faaliyete yer verip destekledikleri için Antalya Valiliği, AFAD ve Kemer Belediyesine teşekkür ediyoruz. Çeşitli eğitim modüllerinde eğitim aldık. Bizim için farklı dernek ve kurumlarla çalışmak deneyim oluyor. Yeni kurulmuş derneğimizin üyelerinin gelişmesi açısından da güzel bir fırsat oldu ve büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        CHP yeni genel başkanını seçti
        CHP yeni genel başkanını seçti
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest tespit edildi
        6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest tespit edildi
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi!
        Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi!
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak
        Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"

        Benzer Haberler

        Ebru, tekerlekli sandalyesiyle dans ederek özgürleşiyor
        Ebru, tekerlekli sandalyesiyle dans ederek özgürleşiyor
        Tire Süt Kooperatifi, et ve süt ürünleriyle YÖREX Fuarı'nda ilgi gördü
        Tire Süt Kooperatifi, et ve süt ürünleriyle YÖREX Fuarı'nda ilgi gördü
        Antalya'ya gelen turist sayısı 15 milyonu geçti
        Antalya'ya gelen turist sayısı 15 milyonu geçti
        Antalya'da turizm sezonunu uzatacak festival (4)
        Antalya'da turizm sezonunu uzatacak festival (4)
        Antalya'da 11 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da 11 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı
        Bakan Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali Gala Konseri'nde konuştu:
        Bakan Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali Gala Konseri'nde konuştu: